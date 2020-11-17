議員建議成立長照局處 陳其邁：確有需要

高雄老齡人口多，長照需求日益增加，市議員鄭光峰今指出，未來長照業務量會大增，但現在長照中心的位階、人力與預算都不高，建議市府成立長照處或長照局。市長陳其邁表示，長照業務繁重，確實未來3、4年可能需要專責組織整合。

鄭光峰今在議會質詢提出長照中心行政組織問題與建議，他說，長照中心位階不夠，且人力與預算不成比例，導致組織運作惡性循環，建議市府成立長照處或長照局，在高齡化社會下，由高雄市當長照領頭羊，市長又有醫界背景適合推動。

鄭光峰並指出，截至今年10月底，高雄市C級巷弄長照站295個、社區關懷據點397個；明年目標要設置C級巷弄長照站402個、社區關懷據點450個；後年則是目標設置C級巷弄長照站467個、社區關懷據點500個。

鄭光峰建議把C級巷弄長照站與社區關懷據點合併到長照中心，因為長照涉及專業醫療，與其半吊子，合併到長照中心及未來設立長照處後，組織會更健全，否則衛政、社政多頭馬車，無法整合；另也應推動遠距離醫療系統，增加服務便利。

陳其邁說，他同意鄭光峰的看法，這1、2年長照單位，不管在社會局或衛生局，業務愈來愈多，未來3、4年視業務發展，可能需要成立專責機構才能整合資源。

鄭光峰也盼小港森林公園設立運動中心及長青中心，運發局長侯尊堯說，會向中央爭取預算推動；社會局長謝琍琍說，會與其他局處配合，一起規畫長青中心。

陳其邁表示，會指示相關局處加速小港公共服務，包括長照中心、特色公園及國民運動中心等，改善生活環境，提供必要公共服務，讓人潮聚集，帶動整體發展。