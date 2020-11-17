搭車旅遊需求增 高市加強取締白牌車

白牌車違法載客時有所聞，高雄市交通局表示，今年共取締17件，甚至有白牌車駕駛只為賺取120元而遭開罰10萬元，呼籲民眾不要以身試法、以免因小失大。

交通局表示，白底黑字的自用車輛充當營業車輛違法載客俗稱「白牌車」，市路面上除了黃色計程車外，也有白底紅字的多元計程車，合法的計程車有合格營業執照，依規定辦理相關車輛及乘客保險，而白牌車未經核准，也未加保乘客險，不安全也無保障。

交通局說，今年目前共已取締17件白牌車，除吊扣駕照及車輛牌照4個月外，依公路法可處10萬元以上、2500萬元以下，罰則很重；甚至有駕駛只為賺取120元而遭開罰10萬元。此外，也會行文註銷其攬客的LINE群組帳號。

交通局說，後疫情時代，民眾搭車旅遊需求量大幅增加，交通局與警方、監理單位組成聯合稽查小組加強查緝；呼籲民眾不要為了賺取微薄車資違法載客，以免因小失大；也呼籲乘客不要乘坐未核准、無保險的白牌車，否則一旦發生交通事故，恐投訴無門。