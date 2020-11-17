贈30萬片口罩給斯洛伐克 陳其邁：天涯若比鄰、願幫忙

高市府今宣布捐贈30萬片口罩給斯洛伐克的布拉提斯拉瓦省，市長陳其邁上午受訪表示，上月底斯洛伐克代表來市府拜會，有提到中歐疫情嚴峻，口罩使用相對重要，因此他主動告訴對方可以捐贈口罩，協助他們防疫工作更落實。

陳其邁上午議會受訪表示，日前斯洛伐克代表來市府拜會，台灣幾家大廠商，包括鴻海、友達、台達電等，都在斯洛伐克有些投資。會面時有提到，中歐地區的疫情嚴峻，包括第二波、第三波感染，在還沒有疫苗情況下，口罩對防疫工作非常重要。

陳其邁說，在口罩的供給，高雄有一家廠商叫南六，生產了很多品質標準非常好的醫療用口罩，當時他主動告訴斯洛伐克代表，高雄可以捐贈口罩給斯洛伐克人民，協助他們在防疫工作能更落實。另在科技防疫部分，也可以提供一些協助。

陳其邁說，天涯若比鄰，台灣如能幫忙其他國家，當然願意。希望說能夠深化作為國際醫療社群的一員，應該要盡的責任，這是應該要做的。