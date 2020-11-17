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九如青農返鄉無畏失敗 24塊農地長出多樣化苦瓜

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
九如青農陳品睿辭去導遊一職返鄉種苦瓜，以24塊農地種植多種苦瓜，深得消費者歡迎。記者陳弘逸／翻攝
九如青農陳品睿辭去導遊一職返鄉種苦瓜，以24塊農地種植多種苦瓜，深得消費者歡迎。記者陳弘逸／翻攝

九如青農陳品睿13年前，辭去導遊一職返鄉務農，起初只租3分地種苦瓜、小黃瓜，現在已擴增到6公頃，雖然他24塊農地分散在屏北4個鄉鎮，但他仍利用分散的農地分批種植不同的苦瓜種，還為此，建立「綠翠微」品牌，深得消費者歡迎。

過去從事旅遊業的陳品睿，2007年返回家鄉屏東縣九如鄉務農，起初並不懂任何務農技巧與知識，便報名屏東縣政府舉辦的燕南飛活動，從最基本施肥及灌溉、修剪枝葉等技術學起，甚至還到農改場上課，了解農產特性。

儘管他曾遇到所有農田遭水淹腐爛的慘痛經驗，但陳品睿仍從失敗中學習，並逐漸掌握訣竅，種植面積也隨著務農變得順手而擴增，至今已有24筆土地，共達6公頃多。

雖然農地分散屏東北部4個鄉鎮，但陳品睿卻以此將不同的苦瓜品種分批種植，從白玉苦瓜、翠玉苦瓜種到大青苦瓜，甚至還大膽投資農地增設網室，過程中，也順利申請到農糧署補助。

陳品睿以草生栽培方式管理，利用蜜蜂授粉，讓農作結實量提高，平均2天採收1次，不僅陸續申請產銷履歷，除市場拍賣及行口外，也供應超市直銷。

由於陳品睿長期在苦瓜技術下功夫，因此，收成的苦瓜，不僅擁有固定通路，還特別建立「綠翠微」為品牌，深得消費者歡迎。

農地 青農

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