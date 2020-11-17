快訊

8年來接連住院又罹癌！一張重大傷病卡 陳文茜悟出人生結局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門榮服處贈金壽桃 百歲人瑞孫水泉談精彩人生

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣榮服處處長呂媽定（左）在同仁陪同下，代表輔導會主任委員馮世寬致贈孫水泉（中）金壽桃一座。圖／金門榮服處提供
金門縣榮服處處長呂媽定（左）在同仁陪同下，代表輔導會主任委員馮世寬致贈孫水泉（中）金壽桃一座。圖／金門榮服處提供

民國10年出生於烈嶼鄉西口村東坑的823金馬自衛隊榮民孫水泉，今年滿百歲，曾經歷日軍統治、落番與古寧頭戰役等，在金門戰地政務時期曾身兼多職，是烈嶼黨政軍重要溝通橋梁，他的人生宛如一部精彩的電視劇，金門縣榮服處長呂媽定代表輔導會馮世寬主任委員為孫水泉祝壽，並致上金壽桃一座，祝福老人家身體健康，讓老人家相當開心。

孫水泉在家排行老大，有3位弟弟及2位妹妹，民國26年，他16歲時，他跟著隔壁阿伯落番南洋去打拚，為了謀生，除了做粗工，也曾在美軍基地幫忙印刷心戰傳單前後數月，後來開設雜貨店，省吃儉用幾年下來小有積蓄，在印尼待了12年，後來才返鄉。

孫水泉因為有見過世面，擅長協調，跟軍方互動良好，後來被委派負責駐軍與居民相關事務協調；之後擔任烈嶼鄉民眾服務社主任20年，在金門戰地政務時期曾身兼多職，是烈嶼黨政軍重要溝通橋梁，留下諸多造福鄉民的事蹟。

他回憶，在兼任青年救國團烈嶼中隊幹事時，因為戰地缺乏精神食糧，特別開辦一間青年文化服務社，辦得有聲有色，而於民國54年獲選國民黨總團部十大優良義務幹部獎，獲首任救國團主任蔣經國先生頒發一只手錶、一套書籍及獎狀鼓勵。

另外，也擔任過19年的烈嶼鄉西口村長，於戒嚴砲擊時代帶領民防隊員冒險搶灘搬運砲彈、水泥、糧粖等軍需品，負責募款建西口國小，看盡兩岸戰火帶給金門人的慘痛犧牲與不幸。

呂媽定說，孫水泉4代同堂，子孫滿堂，兒孫都事業有成、家庭和樂，實為榮民之光；老先生耳聰目明，早晚都運動養生，精神很好，很值得後輩學習。

823金馬自衛隊榮民孫水泉（前中）滿百歲，金門縣榮服處處長呂媽定（前左）在同仁陪同下，代轉輔導會主任委員馮世寬致贈的金壽桃一座，讓老人家相當開心。圖／金門榮服處提供
823金馬自衛隊榮民孫水泉（前中）滿百歲，金門縣榮服處處長呂媽定（前左）在同仁陪同下，代轉輔導會主任委員馮世寬致贈的金壽桃一座，讓老人家相當開心。圖／金門榮服處提供

金門 榮民

延伸閱讀

金門大旱乾著急水廠呼籲節水慢半拍 等縣長發文才跟進

西園鹽場考古作畫 了解金門歷史學童收穫滿滿

金門警向「飆仔」宣戰 連日擴檢繳出漂亮成績單

單車的香格里拉登場 600民眾以鐵馬領略大小金門之美

相關新聞

睽違80年重新開園！歷史建築逍遙園2周湧萬名遊客 紀念瓷盤詢問度高

高雄歷史建築「逍遙園」睽違80年於11月初重新開園，兩周來湧入逾萬名遊客到訪。為慶祝重新開園，高雄市府遠從日本九州大谷記...

日晴夜星 「前鎮之星」訴說的城市光景

位於中山四路、凱旋四路口的「前鎮之星」，是高雄第二座自行車橋，從空中俯望，可以發現主結構頗似「人」字形，中心點有觀景用的螺旋梯，兼具功能及美觀...

議員建議成立長照局處 陳其邁：確有需要

高雄老齡人口多，長照需求日益增加，市議員鄭光峰今指出，未來長照業務量會大增，但現在長照中心的位階、人力與預算都不高，建議...

搭車旅遊需求增 高市加強取締白牌車

白牌車違法載客時有所聞，高雄市交通局表示，今年共取締17件，甚至有白牌車駕駛只為賺取120元而遭開罰10萬元，呼籲民眾不...

贈30萬片口罩給斯洛伐克 陳其邁：天涯若比鄰、願幫忙

高市府今宣布捐贈30萬片口罩給斯洛伐克的布拉提斯拉瓦省，市長陳其邁上午受訪表示，上月底斯洛伐克代表來市府拜會，有提到中歐...

九如青農返鄉無畏失敗 24塊農地長出多樣化苦瓜

九如青農陳品睿13年前，辭去導遊一職返鄉務農，起初只租3分地種苦瓜、小黃瓜，現在已擴增到6公頃，雖然他24塊農地分散在屏...

金門榮服處贈金壽桃 百歲人瑞孫水泉談精彩人生

民國10年出生於烈嶼鄉西口村東坑的823金馬自衛隊榮民孫水泉，今年滿百歲，曾經歷日軍統治、落番與古寧頭戰役等，在金門戰地...

古蹟旗津天后宮喜迎月老 覓良緣、免費抽金飾

高雄市定古蹟旗津天后宮有347年歷史，明年將完成修復工程。廟方在竣工前從杭州月老祖廟迎來的月下老人分靈，將於11月21日...

繩索救援賽 高雄KRRT奪冠

大半成員由高雄市消防員組成的「KRRT」高雄繩索救援隊，參加「橋」亞洲最大國際繩索救援邀請賽，奪得冠軍。

拓展城市外交 高雄贈30萬片口罩給斯洛伐克

歐洲新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市政府今表示，為協助國際共同防治疫情，市長陳其邁宣布將捐贈30萬片口罩給斯洛伐克首都所在的布拉...

「七月七秋涼，八月蕃薯芋頭娘」 甲仙特有的芋中極品

民間有句諺語，「七月七秋涼，八月蕃薯芋頭娘。」秋天是芋頭成熟的季節，甲仙芋頭產期從中秋過後進入盛產期，一年只有一收，由於耕作面積僅100公頃，產量不算多，往往由當地餐廳、冰店收購，對外總是供不應求，若想品嘗正港甲仙芋頭，最好親自來產地。

屏東旭海溫泉山巒環抱 浪漫燈海夜景好夢幻

時序入冬，到了泡湯好時節，屏東縣車城鄉四重溪和牡丹鄉旭海溫泉，也是台灣地理位置最南端的溫泉區，兩地溫泉觀光季本月7日相繼...

熱門新聞

影／桃園八德大湳交流道周遭上班必塞 交通局增1右轉車道

台中捷運試營運 明道中學校長汪大久帶學生試乘

鹿港轉運站招商說明會 秀泰、新光影城都來了

台中捷運試營運 網友留言「注意翻車」遭法辦

南投埔里福興溫泉區聯外道路完工 局部開放通車

僅靠單線難賺錢 中捷出租車廂廣告進帳千餘萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。