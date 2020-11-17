金門榮服處贈金壽桃 百歲人瑞孫水泉談精彩人生

民國10年出生於烈嶼鄉西口村東坑的823金馬自衛隊榮民孫水泉，今年滿百歲，曾經歷日軍統治、落番與古寧頭戰役等，在金門戰地政務時期曾身兼多職，是烈嶼黨政軍重要溝通橋梁，他的人生宛如一部精彩的電視劇，金門縣榮服處長呂媽定代表輔導會馮世寬主任委員為孫水泉祝壽，並致上金壽桃一座，祝福老人家身體健康，讓老人家相當開心。

孫水泉在家排行老大，有3位弟弟及2位妹妹，民國26年，他16歲時，他跟著隔壁阿伯落番南洋去打拚，為了謀生，除了做粗工，也曾在美軍基地幫忙印刷心戰傳單前後數月，後來開設雜貨店，省吃儉用幾年下來小有積蓄，在印尼待了12年，後來才返鄉。

孫水泉因為有見過世面，擅長協調，跟軍方互動良好，後來被委派負責駐軍與居民相關事務協調；之後擔任烈嶼鄉民眾服務社主任20年，在金門戰地政務時期曾身兼多職，是烈嶼黨政軍重要溝通橋梁，留下諸多造福鄉民的事蹟。

他回憶，在兼任青年救國團烈嶼中隊幹事時，因為戰地缺乏精神食糧，特別開辦一間青年文化服務社，辦得有聲有色，而於民國54年獲選國民黨總團部十大優良義務幹部獎，獲首任救國團主任蔣經國先生頒發一只手錶、一套書籍及獎狀鼓勵。

另外，也擔任過19年的烈嶼鄉西口村長，於戒嚴砲擊時代帶領民防隊員冒險搶灘搬運砲彈、水泥、糧粖等軍需品，負責募款建西口國小，看盡兩岸戰火帶給金門人的慘痛犧牲與不幸。