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古蹟旗津天后宮喜迎月老 覓良緣、免費抽金飾
高雄市定古蹟旗津天后宮有347年歷史，明年將完成修復工程。廟方在竣工前從杭州月老祖廟迎來的月下老人分靈，將於11月21日下午3點開光點眼，只要到場見證就有機會參與限量百名的抽紅線，幸運者可帶走小金飾。
旗津天后宮建基約1673年、明鄭永曆27年，因當時漁民於海上遇到颱風而漂流到旗津，發現這個地方有好漁場，也適合定居，紛紛攜家帶眷前來，並將湄洲媽祖迎奉來台，興築媽祖宮，歷經重建與整修因而保留至今。旗津天后宮主委陳冠銘盼藉由月老，將旗津天后宮打造為旗津的新亮點，讓更多年輕人了解媽祖信仰及價值。歡迎民眾來到旗津，在媽祖及月老庇佑下喜結良緣。
陳冠銘表示，旗津天后宮到杭州黃龍洞月老祠，迎來月下老人分靈，並在週周進行開光點眼後安座。當天到場的民眾們不僅可向月老祈求姻緣，也有機會參與限量100人的抽紅線活動，獎品包括小金飾9組、姻緣繩30組及姻緣粉30組。現場也將設置文青拍照牆，讓向月老祈求良緣的善男信女們拍照留念。
廟方說，無法來天后宮的朋友，也有機會和旗津媽祖和月老結緣，在活動前至旗津天后宮的臉書粉絲專頁，按讚後分享貼文，並標註3名親友後留言，就有機會獲得限量2組的小金飾。
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