拓展城市外交 高雄贈30萬片口罩給斯洛伐克

歐洲新冠肺炎疫情嚴峻,高雄市政府今表示,為協助國際共同防治疫情,市長陳其邁宣布將捐贈30萬片口罩給斯洛伐克首都所在的布拉提斯拉瓦省。這批醫療級口罩印有高雄市市徽及布拉提斯拉瓦省的省徽,彰顯高雄市拓展城市外交的努力。

陳其邁表示,歐洲地區的新冠肺炎疫情轉趨嚴峻,透過台灣駐斯洛伐克代表處方面得知,布拉提斯拉瓦省急缺防疫物資口罩,在代表處代表李南陽穿針引線下,高雄市主動捐贈30萬片醫療級口罩給布省,高雄在地口罩國家隊「南六企業」共襄義舉,負責口罩生產製造。

斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文(Martin Podstavek)上月底到高市府拜會陳其邁,陳其邁表示願捐贈30萬片口罩,博塔文除表達感謝外,也對日後雙方的交流合作有高度共識,希望未來在防疫、經濟、文化等方面有更密切的往來。

「Taiwan is helping, and Kaohsiung is also helping.」陳其邁說,新冠肺炎疫情在國際上持續蔓延,多國陸續宣布進入第二、第三波疫情並實施封鎖政策,而國內疫情相對穩定,因此高市府聯手口罩國家隊南六,生產口罩援助國際友人,盼攜手共度疫情難關。