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拓展城市外交 高雄贈30萬片口罩給斯洛伐克

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高市府將捐贈30萬片口罩給斯洛伐克首都所在的布拉提斯拉瓦省，口罩上印有高雄市徽及布拉提斯拉瓦省的省徽。圖／高市府提供
高市府將捐贈30萬片口罩給斯洛伐克首都所在的布拉提斯拉瓦省，口罩上印有高雄市徽及布拉提斯拉瓦省的省徽。圖／高市府提供

歐洲新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市政府今表示，為協助國際共同防治疫情，市長陳其邁宣布將捐贈30萬片口罩給斯洛伐克首都所在的布拉提斯拉瓦省。這批醫療級口罩印有高雄市市徽及布拉提斯拉瓦省的省徽，彰顯高雄市拓展城市外交的努力。

陳其邁表示，歐洲地區的新冠肺炎疫情轉趨嚴峻，透過台灣駐斯洛伐克代表處方面得知，布拉提斯拉瓦省急缺防疫物資口罩，在代表處代表李南陽穿針引線下，高雄市主動捐贈30萬片醫療級口罩給布省，高雄在地口罩國家隊「南六企業」共襄義舉，負責口罩生產製造。

斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）上月底到高市府拜會陳其邁，陳其邁表示願捐贈30萬片口罩，博塔文除表達感謝外，也對日後雙方的交流合作有高度共識，希望未來在防疫、經濟、文化等方面有更密切的往來。

「Taiwan is helping, and Kaohsiung is also helping.」陳其邁說，新冠肺炎疫情在國際上持續蔓延，多國陸續宣布進入第二、第三波疫情並實施封鎖政策，而國內疫情相對穩定，因此高市府聯手口罩國家隊南六，生產口罩援助國際友人，盼攜手共度疫情難關。

口罩 疫情 新冠肺炎

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