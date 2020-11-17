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屏東醫療代價高 鍾佳濱促建立國家資料庫

中央社 / 屏東縣17日電

民進黨立委鍾佳濱今天發布新聞稿表示，屏東人面對事故傷害要付出的醫療代價全國最高，所得到照顧卻全國最差，他要求衛福部建立國家外傷登錄資料庫，找出偏鄉醫療核心問題。

鍾佳濱表示，他在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢這個議題，衛福部次長薛瑞元應允提計畫推動。

鍾佳濱指出，國內急救成功率全國平均24%，其中新北市近40%、台北市近30%，但屏東縣僅16.3%、嘉義縣15.8%、南投縣甚至只有13.9%，城鄉差距懸殊。

他說，急救常見的有4大急重症，包括「急性腦中風」、「急性冠心症」、「緊急外傷」及「高危險妊娠及新生兒」，黃金救援時間只有60分鐘到3個小時不等，而在深山地區遇到急重症，送到醫院最久可能要花上120分鐘，在內陸偏鄉地區也需要30至120分鐘，如發現得晚、路途有所耽擱，就會留下遺憾。

鍾佳濱以屏東滿州鄉為例，病患送到重度急救責任醫院的高雄榮總要花上2小時8分鐘、共117公里，相當於從立法院開車到南投中興新村的時間；若從霧台鄉衛生所送到屏東基督教醫院也要花上57分鐘、34.5公里。

鍾佳濱表示，屏東縣的「事故傷害」標準化死亡率竟然與發展中國家差不多，而其他縣市卻可比肩歐、美等已開發國家；再就各地區「傷害類」醫療支出，屏東縣居冠，是新竹、桃園等縣市的2倍多。換言之，屏東要付出的醫療代價全台最高，但得到的照顧卻是全台最差 。

鍾佳濱促請衛福部建立國家級的外傷登錄資料庫，利用救護系統作為平台，將救護過程中的要素標準化（像是事故原因、交通時間、發生地區以及救護車上的緊急處置過程），不只有助於後續接收醫院緊急處理，提升外傷照護品質，且可協助政府利用人工智慧建立功能強大的外傷照護系統網絡，提供政府施政參考。

鍾佳濱強調，只有知道問題在哪裡，才能結合不同的政府部門，提供最正確的答案。

屏東縣 鍾佳濱

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