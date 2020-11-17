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屏東旭海溫泉山巒環抱 浪漫燈海夜景好夢幻

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣原民牡丹鄉的旭海溫泉區，今年別出心裁打造浪漫的星光大道和情人座。記者潘欣中／翻攝
屏東縣原民牡丹鄉的旭海溫泉區，今年別出心裁打造浪漫的星光大道和情人座。記者潘欣中／翻攝

時序入冬，到了泡湯好時節，屏東縣車城鄉四重溪和牡丹鄉旭海溫泉，也是台灣地理位置最南端的溫泉區，兩地溫泉觀光季本月7日相繼登場，無色無味的「美人湯」外、四重溪溫泉公園有夢幻璀璨的桃紅燈海美景，入夜後滿是賞景人潮，半小時車程外的原民鄉旭海溫泉，今年動巧思打造浪漫的星光大道和情人座，還貼心安排部落人文與在地小旅行。

屏東車城四重溪和牡丹旭海溫泉都在屏199縣道，從四重溪出發經山路可到旭海溫泉區，它是牡丹鄉公所委由社區經營的公共造產，有室內溫泉浴室、家庭溫泉湯屋和露天泡腳池，兩個溪溫泉區相較，因地處偏遠，人氣不如四重溪，卻多了山巒環抱的清幽泡湯雅趣；牡丹鄉公所近年結合高人氣的「阿塱壹古道」旭海村前段生態導覽、原民部落人文微旅行等輕旅行遊程，適合小旅行、泡湯、發呆放空。

牡丹鄉公所說，旭海溫泉是原民地區首個取得溫泉標章，合法經營的公有溫泉，旭海村濱臨太平洋，居民多是排灣族，以農漁為主，公所近年以社區營造的精神與部落建立合作經營的模式，讓族人在祖先傳承土地上永續利用溫泉資源，發揮原民文化與自然和諧相處的生命智慧，也計冬天版的部落生態人文小旅行，與人分享慢活自在的生活氛圍，詳情可洽鄉公所官網或牡丹心旅行粉絲專專頁。

屏東縣原民牡丹鄉的旭海溫泉區，入夜後點亮浪漫的紫色燈飾。記者潘欣中／翻攝
屏東縣原民牡丹鄉的旭海溫泉區，入夜後點亮浪漫的紫色燈飾。記者潘欣中／翻攝
屏東縣原民牡丹鄉的旭海溫泉區，今年動巧思打造浪漫的星光大道和情人座。記者潘欣中／翻攝
屏東縣原民牡丹鄉的旭海溫泉區，今年動巧思打造浪漫的星光大道和情人座。記者潘欣中／翻攝
屏東縣原民牡丹鄉的旭海溫泉區，入夜後點亮浪漫的紫色燈飾。記者潘欣中／翻攝
屏東縣原民牡丹鄉的旭海溫泉區，入夜後點亮浪漫的紫色燈飾。記者潘欣中／翻攝

溫泉 社區營造

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