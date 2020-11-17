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睽違80年重新開園！歷史建築逍遙園2周湧萬名遊客 紀念瓷盤詢問度高
高雄歷史建築「逍遙園」睽違80年於11月初重新開園，兩周來湧入逾萬名遊客到訪。為慶祝重新開園，高雄市府遠從日本九州大谷記念館商借來「逍遙園紀念瓷盤」，最受民眾矚目，詢問度超高，文化局已啟動與日方商議延長展出期限，並將邀請藝術家合作開發限量復刻紀念瓷盤。
文化局指出，逍遙園開園以來人潮不斷，參訪民眾為建築細緻精美驚豔，覺得不用出國就可以拍出美照，且鄰近市區方便到達，夜間照明也溫潤秀美。而詢問度最高的就屬開園紀念盤，民眾問只有展出一個月嗎？好可惜，可以延長嗎？紀念瓷盤好精巧可愛，能開發復刻紀念商品收藏嗎？
文化局長王文翠表示，紀念瓷盤為大谷光瑞當年請清水燒名工森野嘉光，製作於1940年開園式分送給親友嘉賓的賀禮，以「台灣島與物產」為主題。盤緣外圈可看到豬、鳳梨、柑橘、水牛、香蕉、蓮霧、西瓜等物產，盤中央是台灣島圖形，也可看出中央山脈、大甲溪、高屏溪，還可辨識馬公、白沙、西嶼、綠島、蘭嶼等離島。紀念瓷盤中有幾個點標示當時臺灣的幾個大城市，其中以高雄最為顯眼。直徑約16公分的紀念瓷盤，現僅存2個，是台灣與日本的連結，也是紀錄高雄歷史的寶貴文物。
逍遙園在疫期間重新開園，紀念瓷盤能夠空運來台展出，彌足珍貴。文化局表示，紀念瓷盤借展自日本九州大谷記念館，展出一個月是先前雙方商議的期限，為回應民眾期待，目前已主動跟日方接洽，商議延長展出期限，讓更多民眾可以一睹紀念瓷盤風采。文化局也將啟動邀請藝術家合作，以相同的元素開發復刻紀念瓷盤，限量200個，請大家關注相關訊息，準備開始訂購限量復刻紀念瓷盤。
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