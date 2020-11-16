快訊

獨／病瘦5公斤不敢停工！男星咬牙不保台灣健保

中職／63場出賽聯盟最多 鄭鈞仁奪最佳進步獎

高市民族陸橋機車道拆除 12月1日改平面通行

中央社 / 高雄16日電

高雄市區鐵路地下化之後，原跨越鐵路的陸橋完成階段性任務，市府計劃拆除民族陸橋機車道，預計21日凌晨起施工，工期10天，12月1日改平面車道供機車通行，提醒民眾改道。

確保周邊行車順暢，高市府提醒用路人改道路線，及早避開易壅塞路段。北往南車輛可於十全一路、熱河一街、遼寧一街、九如二路改道自由一路通行；南往北車輛可於七賢一路、建國二路改道復興一路通行。

工務局新建工程處今天發布新聞稿指出，鐵路地下化工程完工後已拆除部分陸橋及地下道工程，接著規劃拆除民族陸橋機車道，將於21日凌晨施工，預計12月1日開放平面車道供機車通行。

新工處土木工程施工科表示，機車道橋拆除的10天內，仍維持主橋快車道供汽車通行，並將現有汽車側車道調撥一車道給機車通行，原陸橋側車道設置軟質交通桿，避免汽、機車爭道。工區範圍路段已設置交通維持設施及車輛改道疏導立牌，確保周邊行車安全與順暢。

連接民族/九如、民族/建國的民族陸橋，主橋興建於70年代，至於兩側機車道及人行天橋是民國100年期間配合鐵路地下化工程，由原有地下道改建而成。新工處指出，民族陸橋機車道上、下午尖峰時間每小時通過車輛約4000輛，交通流量龐大，如果持續沿用舊陸橋車道，不僅車道窄且有坡道難行，所以規劃改以平面行駛。

車道 鐵路地下化

延伸閱讀

藉科技延伸警察耳目 高市汰換監視器導入車牌辨識

浪浪疑誤觸山豬吊慘死 高市動保處：加強取締

高市警臉書30年同場景對照 2帥警是父子討論破表

基隆市中心2地下道漏水、髒汙 童子瑋舉新竹明亮促改善

相關新聞

金門大旱乾著急水廠呼籲節水慢半拍 等縣長發文才跟進

金門水情拉警報，統計到11月初金門地區降雨量僅約446毫米，連金門縣長楊鎮浯今天都在臉書上公開呼籲，全島13座湖庫目前蓄...

金門農工養殖科漁場18日開放民眾收費垂釣 釣友超期待

看好越來越多民眾喜愛釣魚，金門農工養殖科漁場將於11月18日起對外開放民眾付費體驗，每1小時收費新台幣100元，民眾只要...

大型車裝行車視野輔助達99% 高市區監理所訓練駕駛操作

大型車輛行車時常因駕駛人位置、高度差、車輛結構等易造成視覺死角，轉彎更因駕駛人疏忽而導致內輪差，造成同行用路人重大傷亡。...

輕軌二階非爭議路段 12月將進行初勘

高雄輕軌二階爭議路段恢復動工，非爭議路段則已完工，交通局今表示，非爭議路段將於12月進行初勘，初勘完成後約3、4周進行履...

加壓站設備故障 高雄鼓山約4100戶停水

台灣自來水股份有限公司第七區管理處鼓山二路加壓站電器設備今天上午10時許故障，須緊急搶修，無法順利供水，鼓山約4100戶...

罹精神疾病免責？ 高市議員建議修法落實強制治療

近年來社會屢傳有重大刑案的嫌犯，因有相關精神疾病受到輕判，甚至無罪釋放。高市議員今要求市長陳其邁向中央建議修法，強制治療...

要警眷簽防酒駕連署惹議 前鎮分局：不強迫

有民眾指高雄市政府警察局前鎮分局要警員眷屬簽共同宣導防制酒駕惹議，前鎮分局今天說，主要是為轉達警眷，如果警察酒駕可能被記...

老幼受虐增 陳其邁：整合資源、提供以家庭為單位服務

本報報導新冠肺炎疫情肆虐，衛福部統計今年1至6月兒少、老人等受虐通報案均比去年同期增加。高雄市議員林于凱、黃柏霖今議會質...

走讀南仁山 墾管處29日帶領一窺生態祕境

墾丁國家公園內滿州鄉南仁山是國內少數僅存低海拔原始林，南仁山裡的南仁湖情境優美，相當受到遊客歡迎，墾管處29日辦「秋之森...

205兵工廠遷建 陳其邁允撥部分收益建設大樹區

配合亞洲新灣區開發建設，高市府協助國防部代辦代遷205兵工廠，市長陳其邁今天在議會答詢坦言估計會有淨收益約百億元地利，允...

影／響應世界早產兒日 麗寶摩天輪明晚紫色愛心燈亮

每年11月17日是世界早產兒日，全球各大地標明晚會點亮代表早產兒的紫色燈光，今年全台共有10個地標加入響應行列，中部由麗...

屏南徵才活動首場無紙化 釋230個職缺月薪最高60K

勞動部潮州就業中心將於11月19日上午在佳冬鄉農會推廣中心舉辦「現場徵才活動」，當天將由18家廠商釋出超過230個職缺，...

熱門新聞

台中捷運讚！沙鹿夫妻：半日遊變1小時好意外

終於有捷運了！台中捷運今試營運 學生、市民興奮搶搭

等了11年！台中捷運承載恩怨情仇 列車啟動台中軌道元年

台中捷運今起免費試乘1個月 民眾搶搭7點首班車寫歷史

大四生鐵道迷請假迎台中捷運首班車 卻誤搭測試車好遺憾

台中捷運試營運首日 市民：比高捷車廂大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。