高市民族陸橋機車道拆除 12月1日改平面通行

高雄市區鐵路地下化之後，原跨越鐵路的陸橋完成階段性任務，市府計劃拆除民族陸橋機車道，預計21日凌晨起施工，工期10天，12月1日改平面車道供機車通行，提醒民眾改道。

確保周邊行車順暢，高市府提醒用路人改道路線，及早避開易壅塞路段。北往南車輛可於十全一路、熱河一街、遼寧一街、九如二路改道自由一路通行；南往北車輛可於七賢一路、建國二路改道復興一路通行。

工務局新建工程處今天發布新聞稿指出，鐵路地下化工程完工後已拆除部分陸橋及地下道工程，接著規劃拆除民族陸橋機車道，將於21日凌晨施工，預計12月1日開放平面車道供機車通行。

新工處土木工程施工科表示，機車道橋拆除的10天內，仍維持主橋快車道供汽車通行，並將現有汽車側車道調撥一車道給機車通行，原陸橋側車道設置軟質交通桿，避免汽、機車爭道。工區範圍路段已設置交通維持設施及車輛改道疏導立牌，確保周邊行車安全與順暢。

連接民族/九如、民族/建國的民族陸橋，主橋興建於70年代，至於兩側機車道及人行天橋是民國100年期間配合鐵路地下化工程，由原有地下道改建而成。新工處指出，民族陸橋機車道上、下午尖峰時間每小時通過車輛約4000輛，交通流量龐大，如果持續沿用舊陸橋車道，不僅車道窄且有坡道難行，所以規劃改以平面行駛。