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調查局搞丟6公斤安毒 高層開鍘四官員

金門大旱乾著急水廠呼籲節水慢半拍 等縣長發文才跟進

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門水情吃緊，各湖庫都大缺水，連太湖都乾枯，竟然出現長長的沙洲。記者蔡家蓁／攝影
金門水情吃緊，各湖庫都大缺水，連太湖都乾枯，竟然出現長長的沙洲。記者蔡家蓁／攝影

金門水情拉警報，統計到11月初金門地區降雨量僅約446毫米，連金門縣長楊鎮浯今天都在臉書上公開呼籲，全島13座湖庫目前蓄水量僅總量的一半而已，水情告急的情況相當嚴峻，呼籲鄉親一起來省水抗旱；但不少民眾也討論起，好在有大陸供水的支援，超前部署，才能讓民生用水能夠正常供給，不致出現限水的情況。

金門最近遭遇10年來的大乾旱，好在現在有大陸供水，民生用水不致匱乏，但農民可就沒那麼好運，包括小麥與高粱的收成，大概僅有往年的3成，農民叫苦連天；不少農民也表示，希望趁今年乾旱，縣府的自來水廠能多做點事，竣深早已經乾涸的湖庫。

但眼尖的民眾也提到，往年這個時候自來水廠早就多次出來呼籲民眾節約用水，但今年卻一直未有動作，而是等到今天縣長的臉書公開呼籲「全民共同抗旱、 大家一起省水」，水廠才「不得不發」，有民眾就譙，難怪這麼缺水，原來是水廠一直遲遲沒有呼籲節水，導致很多民眾不知道水情緊張，竟還要等縣長發文了，才要發，實在是太離譜！

自來水廠表示，目前仍持續做好自有水源的整備應變，持續強化及改善自有水源，包括各湖庫之整治與改善及調度能力，其中13座湖庫已完成淤積測量，淤積較為嚴重之分別為田浦、金沙水庫及蘭湖等水庫，目前經濟部水利署已核定分年分期計畫，在109~112年預計投入2.2億餘元進行相關湖庫整治及清淤與調度強化工作，其中清淤項目預期可增加庫容約7萬餘噸，同時針對太湖等水位偏低之湖庫，趁這次機會進場清除底泥，以改善原水水質。

另在備援備載能力之強化，水廠爭取中央補助辦理「金東地區湖庫導水管改善工程」，藉由原水輸送管線之建置與連通，強化各湖庫之原水調度能力，同時持續將水源抽送至瓊林、蘭湖及擎天與山西等水庫進行蓄存，提昇地區自有湖庫水源之安全存量與各水庫間之調度與支援能力。

據了解，現階段，為讓水資源循環永續利用，水廠會將地區五座污水廠所放流的水回收進行再利用，希望能讓珍貴的水資源能發揮最大效益。

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金門 水庫 農民

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