金門農工養殖科漁場18日開放民眾收費垂釣 釣友超期待

看好越來越多民眾喜愛釣魚，金門農工養殖科漁場將於11月18日起對外開放民眾付費體驗，每1小時收費新台幣100元，民眾只要釣到魚，都可以帶回家，學校希望透過魚池經營實作，讓學生可以實際體驗魚池經營及思考如何多角化的經營；不少金門釣友，已經躍躍欲試，相當期待。

座落於太湖旁的金門高職水產養殖科，將養殖場內魚池進行整修後，由學生繁殖培育土虱、鱸魚跟草魚等，近期配合漁場經營課程，在養殖科主任董倫如構思以及和科內老師討論後，配合課程將開放漁場，由學生經營管理，並採收費方式，讓民眾可以到場體驗垂釣的樂趣。

董倫如表示，金門的資源，相對台灣本島缺乏，配合漁場經營課程開放漁場供學生經營管理，應是全國技職類科首例，希望學生培養經營實務，並從中了解漁場養殖功能外，也能和觀光結合賦予漁場休閒功能。開放日期預定為18日，時間為上午8點半至下午4點半開放，一小時收費1百元。

對於開放養殖科漁場供鄉親體驗，養殖科老師回兆年表示，養殖面向廣，各校都有開放魚池供學生實習，但配合漁場經營課程，開放漁場讓學生嘗試經營管理釣魚池，目前只有金門農工做此規劃，也希望藉此能讓學生接觸及學習更多元面向並累積實務經驗。