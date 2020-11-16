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調查局搞丟6公斤安毒 高層開鍘四官員

藉科技延伸警察耳目 高市汰換監視器導入車牌辨識

中央社 / 高雄16日電

高雄市長陳其邁今天主持治安會報時指出，市府明年增加2600萬元預算汰舊換監視器也導入車牌辨識功能，盼科技延伸警察耳目擴大「治安包圍圈」範圍。

高市府發布新聞稿指出，陳其邁主持第5次治安會報，會中表揚協助攔阻民眾被害有功人員，也感謝金融機構行員積極與轄內警察機關合作聯繫，當發現民眾疑遭詐騙時，進行關懷提問並協助攔阻民眾免遭詐騙。

針對防治犯罪，陳其邁指出，監視器能嚇阻犯罪，也是偵查犯罪的利器，所以市府110年度增加新台幣2600萬元預算，除汰舊換新監視器，也導入車牌辨識功能，盼藉科技延伸警察耳目，擴大「治安包圍圈」的範圍，有效提升城市及校園安全。

他說，治安會報是匯集政府力量施政的重要平台，唯有良好的居住跟投資環境，才能讓百姓安居樂業、努力拚經濟。

談到處理治安問題，陳其邁表示，不僅處理案件的表面，還要解決更深層發生的原因，除了警察積極作為也要結合局處力量，共同打造優質居住環境。

治安會報在高市府四維行政中心10樓會議室召開。

警察 陳其邁 監視器

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