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車城國小新校舍啟用 潘孟安回母校倍感溫馨

中央社 / 屏東縣16日電

屏東車城國小今天舉辦新校舍啟用暨120週年校慶系列活動，縣長潘孟安回母校為新校舍啟用剪綵，他表示，自己一家3代都是校友，回到母校倍感溫馨，新校舍將建構行動學習環境。

潘孟安表示，原本車城國小的北棟及西棟教學大樓使用已超過35年，呈現老背少建築，而且牆面斑駁、設施設備老舊，嚴重影響師生安全，因此縣府積極向教育部爭取補助，獲得「老舊校舍整建工程」補助經費新台幣9720萬元，新校舍提供社區化的全新校園，以及更優質的學習環境。

潘孟安指出，屏東縣預算不充裕，但培育下一代不能等，於是按照建築修建程度的輕重緩急，讓資源花在刀口上，循序漸進全面普及佈建e化智慧教室，並且全力推動軟硬體設備升級，如光纖全校普及化及電子白板等，讓學校用網路進行更多元、更豐富的教學。

潘孟安親自前往各年級班上與學童互動學習，並檢視智慧化教室配置，他表示，自己一家3代都是車城國小的校友，回到母校倍感溫馨，也希望母校在每班有平板或筆記型電腦的配置下，建構行動學習環境。

縣府教育處表示，車城國小新校舍兼具綠色環保及實用功能，融入在地特色，規劃有多功能教室、英語教室、視聽教室，中庭設計成全校性集合場域與學生表演舞台，目的在減少落山風及西北雨對師生的侵擾。

潘孟安 屏東縣 建築

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