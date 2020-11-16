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高雄輕軌大南環拚12月初勘 明年春節履勘

中央社 / 高雄16日電

高雄輕軌二階異議路段已復工，「大南環」二階已完工路段共9站正進行測試。市府交通局發函交通部預計12月進行初勘，力拚明年農曆春節前完成履勘工程，以利加速通車。

高雄輕軌統稱「大南環」線部分，是指一階段已通車的14站，加上二階擬進行初勘的C15到C17站，以及C32到C37站。高雄市政府交通局長張淑娟今天證實已收到捷運局對於二階段9個站（包括C15到C17站，以及Ｃ32到C37站）初勘公文並轉交通部，預計在12月初進行初勘。

高雄輕軌一階8.7公里已完工通車；二階工程「爭議路段」自美術館路到大順路約7.3公里，因民意不滿一度暫緩施工，直到日前市府提出9大路型優化方案始復工；其餘路線持續施工，並有部分路段正進行系統整合測試。

高市府捷運局今天指出，已完工進行測試路段的9站，要按表操課進行系統測試。測試將依目前列車行駛狀況，每天上午7時到晚上近11時行駛靠站，以每15分鐘的班距，預計要測試1週，再視報表檢視。

捷運局表示，已將相關已完工路線初勘計畫轉交通局報交通部，等核定時程後展開初勘、履勘，力拚明年農曆春節前完成履勘，並為下階段通車做準備。

高雄輕軌全線22.1公里，已通車一階8.7公里有14站；輕軌二階一樣採平面設計，自C15到C37共23座車站，橫跨鼓山、左營、三民、苓雅區，總長13.4公里。這次預計辦理初、履勘路線有9站，另外的C18、C19、C20站仍在趕工；至於「異議路段」從美術館路及大順路段，含括從C20以後到C31站。

高雄輕軌 捷運 美術館

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