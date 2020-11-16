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高雄採收野蓮有人力荒 移工導入美濃添新力

中央社 / 高雄16日電

高雄市美濃區野蓮種植面積逾百公頃，年產值約3億元，但有採收人力荒的問題，高市府輔導並爭取中央核定，首批9名泰籍移工已加入農務行列，試行效果若良好會再申請第2波。

高雄市政府農業局代理局長王正一表示，高雄市野蓮種植面積百公頃，約8成種植在美濃區，1年3獲，年產值約有新台幣3億元；由於產量及收益穩定，獲得農民青睞，但在水裡採收的工作辛苦，農場常有找不到採收工人的窘境。

農業局發布新聞稿指出，輔導農會申請「外展農務服務」計畫，招募外籍移工投入農場，經農委會核定第1階段名額10名，目前已有9名泰籍移工開始服務。

引進外籍移工採收野蓮農務是高雄市的首例，王正一表示，市府會持續推動既有的農業技術團，也會積極輔導轄下有需求的單位申請農業人力及擴充農業勞動力，農業局會盤點各種代耕、專業服務業者及省工栽培資訊，以因應可能面臨嚴峻缺工情勢。

美濃區農會總幹事鍾清輝今天指出，9名泰籍移工已到農場工作近半個月，協助農場採收野蓮，目前工作狀況良好，將視試辦3個月的成果做評估；如果雙方都認可運作模式，將會再申請引進第2波野蓮採收移工。

農會並協助安排外籍移工從事野蓮採收租屋及集中工作等，並了解移工作情形，以為未來解決人力荒的參考依據。

移工 高雄市

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