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證實有傳簡訊給丁怡銘 皇家傳承創辦人說話了

從實戰到資訊戰 IO研究室傳授馬祖人分辨假訊息

中央社 / 連江縣16日電

將「資訊戰」觀念帶到曾是戰地前線的馬祖，IO研究室嚴婉玲帶領居民理解「資訊作戰」及「資訊操弄」的過程，與參加者共同辨識假訊息，並交流馬祖訊息傳播方式。

IO（Information Operation）研究室研究主任、台南新芽協會理事嚴婉玲長期關注台灣資訊操弄議題，將「資訊戰」研究帶到馬祖南竿刺鳥咖啡店分享，嚴婉玲分析各媒體在報導相同事件的差異，並透過媒體所用字眼、攝影照後製呈現方式，展現媒體論述的立場。

嚴婉玲更分享「媒體傳播趨勢圖」說明資訊傳播方式，扣合台灣發展，分析假訊息出現原因，解析操弄的過程，指出各地協力傳播訊息者，對假資訊傳播發散的宣傳效果，最後分享查證訊息的實作手法。

嚴婉玲表示，現在所面對的戰爭型態不再只是壕溝戰、肉搏戰等實地戰爭，現今社會正面臨資訊戰爭，對訊息操弄的方式持續進化，透過多重且偽裝的假資訊，改變人們對於事物的認知，論述影響不同族群，甚至也可能受限專業而遭欺騙。

嚴婉玲更指出，假訊息傾向製造個人對政府、媒體的不信任感，有助資訊戰洗腦，每個人除了防止自己受假訊息影響，也須防止成為傳播假消息的「在地協力者」，避免助長假資訊傳播。

嚴婉玲致力將資訊戰研究帶往各地分享，並表示馬祖是第一個分享資訊戰觀念的離島，期待與中國近距離的馬祖有不同的交流。與會者分享馬祖人使用的網路平台「馬祖資訊網」與人際傳播訊息的途徑，嚴婉玲受訪表示，馬祖的傳播經驗值得作為特殊案例分析。

馬祖 假訊息 戰爭

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