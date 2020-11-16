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金門力推西園鹽場 邀民眾來考古、做鹽畫超好玩

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣文化局結合社區民眾舉辦的「大家來考古、一起做鹽畫」活動，民眾開心的集體創作鹽畫，並在作品前合影。圖／金門縣文化局提供
金門縣文化局結合社區民眾舉辦的「大家來考古、一起做鹽畫」活動，民眾開心的集體創作鹽畫，並在作品前合影。圖／金門縣文化局提供

金門縣文化局結合社區民眾舉辦的「大家來考古、一起做鹽畫」活動，昨日在西園鹽場遺址熱鬧登場，50多位民眾參與活動，民眾對於從事考古挖掘相當好奇，頻頻湊在一起觀察；至於畫鹽畫更是老少都興緻高昂，大家聯合創作，畫出好美的鹽畫，直說好好玩！

金門鹽業的發展歷史，年代可能追溯至五代時期。其中西園鹽場更可說是與金門人關係最為密切的一處鹽場，其興盛至衰弱更與整個金門的開發息息相關。西園鹽場位於金沙鎮原稱「西黃」的西園村內而得名，自南宋以來即已開發，因地理位置緣故，成為金門最早的重要渡口之一。

金門縣文化局表示，西園鹽場經過多次的剷除及重新啟用，直至1994年5月，因考量西園鹽場虧損經營，且品質不甚穩定， 1995年關廠停產，爾後鹽場配合文化部地方文化館之計畫，規劃成西園鹽場地方文化館，結合展示教育及文化典藏等功能，讓其活化社區脈絡，展現金門觀光魅力。

昨天的第一場活動，參與民眾與社區居民大概有近50位，國立臺灣大學人類學研究所博士顏廷伃就說，此次他也大方多年從事考古工作的發掘經驗，讓今日參與的學員認識文化遺址的價值及重要性。

據了解，此活動配合中央的補助計畫－金門縣西園鹽場遺址考古學調查研究計畫案，活動目的除了讓民眾了解考古工作在做什麼(地層與時間、人工製品與自然遺留物判別行為)、西園鹽場的地理空間結構與歷史沿革及本次考古試掘的結果，也透過鹽畫創作讓參與學員共同參與裝置藝術。

民眾透過集體創作，共同畫出超美的鹽畫裝置藝術。圖／金門縣文化局提供
民眾透過集體創作，共同畫出超美的鹽畫裝置藝術。圖／金門縣文化局提供

金門 考古 遺址

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