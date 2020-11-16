輕軌二階非爭議路段 12月將進行初勘

高雄輕軌二階爭議路段恢復動工，非爭議路段則已完工，交通局今表示，非爭議路段將於12月進行初勘，初勘完成後約3、4周進行履勘，力拚明年農曆年前通車。

高雄輕軌二接工程爭議路段一度停工近2年，但大南環的非爭議路段施工不受影響，包括C15站到C17站3站、32站37站6站共9站已完工，近期陸續進行車輛及號誌、通訊等系統整合測試，不少民眾已發現，該路段近來頻有列車經過。

交通局表示，非爭議路段預計12月進行初勘，初勘通過後，預計3、4周內向交通部提報履勘，完成履勘後就能準備通車，預計明年農曆年前可望通車營運。

至於二階爭議的美術館、大順路段，市府提出原路線優化調整措施及進行民調後，日前市長陳其邁宣布復工，陳其邁曾表示，美術館到博愛路段將在2022年11月通車，並預計2023年全線通車。屆時全線通車的輕軌二階與已通車營運數年的一階路線，將形成一個圓，實現市府「輕軌成圓」目標。