聽新聞
test
0:00 / 0:00
加壓站設備故障 高雄鼓山約4100戶停水
台灣自來水股份有限公司第七區管理處鼓山二路加壓站電器設備今天上午10時許故障，須緊急搶修，無法順利供水，鼓山約4100戶受影響；台水說，如果有緊急用水需求，調水車供應。
第七區管理處說，臨時停供用水包括鼓山區興宗里、惠安里、壽山里、桃源里、光化里、峰南里、登山里與山下里等，搶修工程預計下午4時完成；期間如果民眾有緊急用水需求，可聯繫台水，目前水車待命中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言