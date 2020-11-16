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要警眷簽防酒駕連署惹議 前鎮分局：不強迫

中央社 / 高雄16日電

有民眾指高雄市政府警察局前鎮分局要警員眷屬簽共同宣導防制酒駕惹議，前鎮分局今天說，主要是為轉達警眷，如果警察酒駕可能被記兩大過免職，但不強迫簽名。

有民眾在社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「靠北警察」貼出前鎮分局發放的「給家人的一封信」，要警眷連署願共同防制酒駕，「我都快30歲了，爸，所長說這個給你簽名。」

前鎮分局副分局長黃元民上午說，主要是警員多在休假期間酒駕，考量警員休假時與家人相聚時間較長，才在11日發信，希望家屬知道警員酒駕可能衝擊個人、家庭。

黃元民表示，酒駕可能遭兩大過免職，為轉達警員家人酒駕嚴重性，才透過連署書共同宣導、關懷，但沒強迫家屬一定要簽名，未來會繼續採取這樣的方式防酒駕。

前鎮分局說，警方平時不厭其煩教育訓練與法令宣導，這次更將「親情」當防制宣導素材，信中肯定警察同仁努力付出，更由衷感謝警眷長期以來支持奉獻，最重要還是轉達警眷，警員酒駕可能造成金錢、陞遷與職務損失等問題。

酒駕 警察 高雄市

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