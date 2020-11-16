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走讀南仁山 墾管處29日帶領一窺生態祕境

中央社 / 屏東縣16日電

墾丁國家公園內滿州鄉南仁山是國內少數僅存低海拔原始林，南仁山裡的南仁湖情境優美，相當受到遊客歡迎，墾管處29日辦「秋之森－走讀南仁山」，帶領遊客認識南仁山生態。

墾管處今天表示，南仁山生態保護區是一個天然熱帶季風林，是寶山也是森林教室，全區低山綿延，兼具丘陵、山谷、湖沼、溪流、草原等複雜多變地形地勢，也是國內少數僅存的低海拔原始林，區內的動植物生態相當豐富。

任何季節走在南仁山的森林裡，都能享受濃濃芬多精的洗禮，墾管處29日舉辦的「秋之森－走讀南仁山」活動，帶領遊客走讀南仁山，進行一趟知性生態之旅。

墾管處指出，活動由滿州社區解說人員主講，活動全長8.6公里，步道沿途可見不少原始熱帶季風林植物及各種附生植物等，也有昆蟲蝶類及鳥類等動物，步道盡頭即是南仁湖，湖岸旁有不少水生及濕生植物，是一處環境教育的最佳場所。

墾管處表示，活動名額30人，參加費用每人新台幣350元（含導覽解說、風味簡餐及保險），自即日起接受網路報名

墾管處 國家公園 墾丁

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