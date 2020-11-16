205兵工廠遷建 陳其邁允撥部分收益建設大樹區

配合亞洲新灣區開發建設，高市府協助國防部代辦代遷205兵工廠，市長陳其邁今天在議會答詢坦言估計會有淨收益約百億元地利，允提撥部分土地收益挹注於大樹區建設，健全設施。

市府規劃要在亞洲新灣區打造先進科技創新園區，配合產業創新周邊土地環境一併納入規劃，包括205兵工廠的遷建等，國防部出資由市府代遷代辦。國民黨市議員吳利成在市政總質詢批評，不滿市府將阻礙市中心發展的205兵工廠遷到大樹區，會讓大樹區更陷險境。

他指出，205廠要遷到林園營區、大樹北營區、光復營區，憂心彈藥生產會對大樹區的生活環境造成更大的壓力；吳利成說，兵工廠遷建後會帶來龐大地利，促市府勿再漠視大樹區缺乏長輩及小朋友休憩公園的問題，將兵工廠遷建的土地利益挹注於大樹區，並健全公共設施，改善地方的環境品質，勿只是給大樹區一些「只放雞屎」的建設。

陳其邁答詢，市府在產業發展有長遠的計畫，包括燕巢、仁武等區已在辦理通盤檢討等，大社工業區降編案已在審理，市府盼能產業轉型及朝高階製造等；遷建205廠要分區分階段辦理，估計土地收益會有約新台幣百億元淨利，允諾未來會提撥部分205廠遷建後的土地收益用於大樹區建設，加強對大樹區的建設。

都市發展局長楊欽富表示，中央委託市府代辦遷建工程，經費約495億元。

國防部軍備局生產製造中心第205廠位在前鎮區面積約58公頃。都發局指出，205廠採「先建後拆」方式辦理，林園營區108年7月動工，預計110年7月完工；大樹北營區預計111年8月完工，光復營區預計111年11月完工。

至於205廠遷建後土地會交給地政局進行區段徵收，預計115年完成，市府將朝亞洲新灣區金融貿易、企業商辦及生產者服務業等發展。