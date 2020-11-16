影／響應世界早產兒日 麗寶摩天輪明晚紫色愛心燈亮

每年11月17日是世界早產兒日，全球各大地標明晚會點亮代表早產兒的紫色燈光，今年全台共有10個地標加入響應行列，中部由麗寶樂園渡假區的「Sky Dream天空之夢摩天輪」代表點燈，換上紫色燈光，更在圓形輪內加入紫色愛心，響應「紫耀2020，只要愛你愛你」，表達對早產兒的支持與祈福。

麗寶樂園渡假區今年是連續第二年加入響應世界早產兒日的行列，天空之夢摩天輪作為中部地標點亮紫色燈光，今年特別加入紫色愛心，希望能呼籲更多民眾關注早產兒議題，並鼓舞辛苦的早產兒父母，一同守護孩子能健康成長。

台中麗寶樂園渡假區內的「Sky Dream天空之夢摩天輪」，為全台最大、全球前十大的摩天輪，直徑達120公尺，海拔總高384公尺，是全台唯一可以從三條國道、高鐵列車、國際機場等重要交通設施都能看得見的摩天輪，夜間燈光秀更是一大亮點，國慶日、七夕、萬聖節、聖誕節都有主題燈光表演，也曾響應台灣女孩日、應援中華隊等。

明天加入響應10個地標包括台北信義商圈、新北新月橋、台中天空之夢摩天輪、台南赤崁樓、高雄市立圖書館、衛武營藝術中心、 屏東鵬灣跨海大橋、台東市國際地標、鐵花新聚落、台東故事館等地點，明晚將全台連線、公益點燈，響應「守護小腳丫、跨出大人生」，用美麗的紫色燈海，為早產兒祈福。