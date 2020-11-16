快訊

共軍電戰機頻擾台海 劃設「南海防空識別區」箭在弦上？

台新銀理專盜領近3億 金管會主委震怒：深惡痛絕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／響應世界早產兒日 麗寶摩天輪明晚紫色愛心燈亮

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
響應世界早產兒日，麗寶摩天輪點亮紫色愛心。圖／麗寶樂園提供
響應世界早產兒日，麗寶摩天輪點亮紫色愛心。圖／麗寶樂園提供

每年11月17日是世界早產兒日，全球各大地標明晚會點亮代表早產兒的紫色燈光，今年全台共有10個地標加入響應行列，中部由麗寶樂園渡假區的「Sky Dream天空之夢摩天輪」代表點燈，換上紫色燈光，更在圓形輪內加入紫色愛心，響應「紫耀2020，只要愛你愛你」，表達對早產兒的支持與祈福。

麗寶樂園渡假區今年是連續第二年加入響應世界早產兒日的行列，天空之夢摩天輪作為中部地標點亮紫色燈光，今年特別加入紫色愛心，希望能呼籲更多民眾關注早產兒議題，並鼓舞辛苦的早產兒父母，一同守護孩子能健康成長。

台中麗寶樂園渡假區內的「Sky Dream天空之夢摩天輪」，為全台最大、全球前十大的摩天輪，直徑達120公尺，海拔總高384公尺，是全台唯一可以從三條國道、高鐵列車、國際機場等重要交通設施都能看得見的摩天輪，夜間燈光秀更是一大亮點，國慶日、七夕、萬聖節、聖誕節都有主題燈光表演，也曾響應台灣女孩日、應援中華隊等。

明天加入響應10個地標包括台北信義商圈、新北新月橋、台中天空之夢摩天輪、台南赤崁樓、高雄市立圖書館、衛武營藝術中心、 屏東鵬灣跨海大橋、台東市國際地標、鐵花新聚落、台東故事館等地點，明晚將全台連線、公益點燈，響應「守護小腳丫、跨出大人生」，用美麗的紫色燈海，為早產兒祈福。

根據早產兒基金會指出，全世界每年約有1500萬名早產新生兒，早產併發症是導致5歲以下兒童死亡的首要原因，為共同響應關懷早產兒，每年有超過200個國家會在11月17日世界早產兒日，紫色由紅色與藍色調和，映射出早產兒父母迎接新生命的喜悅與面對的煎熬。

響應世界早產兒日，麗寶摩天輪點亮紫色愛心。圖／麗寶樂園提供
響應世界早產兒日，麗寶摩天輪點亮紫色愛心。圖／麗寶樂園提供

早產 麗寶樂園 愛心

延伸閱讀

麗寶Outlet 4週年慶 業績超車預估成長七成

摩天輪上賞1000株落羽松！台中麗寶樂園「落羽松秘境」限時開放

登上摩天輪喝咖啡是什麼滋味？張麗善今晚告訴你

台灣早產兒達10％ 中醫大學：安胎、追蹤是存活關鍵

相關新聞

影／響應世界早產兒日 麗寶摩天輪明晚紫色愛心燈亮

每年11月17日是世界早產兒日，全球各大地標明晚會點亮代表早產兒的紫色燈光，今年全台共有10個地標加入響應行列，中部由麗...

屏南徵才活動首場無紙化 釋230個職缺月薪最高60K

勞動部潮州就業中心將於11月19日上午在佳冬鄉農會推廣中心舉辦「現場徵才活動」，當天將由18家廠商釋出超過230個職缺，...

旗山百歲阿嬤遺言贈車愛延續 銷售經理接力捐消防器材

高雄市旗山區百歲阿嬤蔡謝金臨終遺言，要求子女將她的遺產購買3輛消防警備車贈送旗山消防分隊，其中一車的車牌恰為2073（諧...

高雄居家保母收費 議員促分級

高雄約3千名合格居家保母，在宅日托10小時、22天收費上限1萬5200元，市議員林于凱上月對725名保母做問卷調查，近7...

稀有男保母 用細膩贏得信任

高雄男性居家保母不到百人，大多是夫妻檔聯合收托。44歲張家賓原本是年薪近百萬模具工程師，5年前從台北移居高雄，受訓後轉行...

陳其邁美濃拔蘿蔔 不忘推農業保險

農委會推動農作物保險，最高補助50％保費，今年10月起，高雄市政府另加碼補助20％，已有5種作物開放申請，仍有不少農民猶...

面膜、香檬皂… 屏農產保養品銷售夯

屏東縣有381處農村社區，其中76處獲農村再生社區肯定，社區發展出多元面貌，農產保養品相當夯。枋寮新龍社區以龍膽魚鱗萃取...

屏東中途之家首次盛會 3立委響應「單身狗告白單身趴」

社團法人台灣愛狗人協會今天在屏東縣公立犬貓中途之家舉辦「告白吧！單身狗告白單身趴！」飼養諮詢活動，現場邀請寵物美容、溝通...

從哪裡跌倒在哪裡站起？ 李眉蓁低調欲重修碩士

高雄市議員李眉蓁因涉及論文抄襲而被撤銷中山大學碩士學位，近日傳出欲到母校正修科技大學進修碩士，引發議論。李父李榮宗今天證...

老屋華麗變身新樣貌 屏東萬巒「老厝54」洋溢人情味

屏東縣萬巒鄉赤山村座落在大武山腳下，居民8成種鳳梨維生，社區發展協會去年獲衛福部卓越社區優等獎，社區也結合產業推出鳳梨相...

全國唯一見證韓戰歷史 澎湖「自由塔」換新裝重新開放

澎湖馬公市的「自由塔」是全台唯一一處見證韓戰的紀念性建物，豎立至今走過66年歲月。因年久失修出現剝落與損壞，澎湖縣府文化...

全國脊損者運動會洋溢感動 選手參與人生首場演唱會

屏東縣政府社會處連兩天在仁愛國小舉辦全國脊髓損傷者運動會，來自各地的脊損者感受屏東縣的熱情，在選手們從下塌飯店地點到比賽...

熱門新聞

從哪裡跌倒在哪裡站起？ 李眉蓁低調欲重修碩士

淡海輕軌藍海線第一期今通車 下午2點3分漁人碼頭啟程

輕軌藍海線第二期改走河岸 捷運局：最快2025年完工

瑞北夜市難熄燈？ 居民不滿揚言發起抗爭

太平山森鐵復駛方案曝光 擬採762軌距、原路線重現風光

終於有捷運了！台中捷運今試營運 學生、市民興奮搶搭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。