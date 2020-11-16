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屏南徵才活動首場無紙化 釋230個職缺月薪最高60K

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
勞動部潮州就業中心將於11月19日在佳冬鄉農會推廣中心舉辦「現場徵才活動」。圖／勞動部勞動力發展署提供
勞動部潮州就業中心將於11月19日在佳冬鄉農會推廣中心舉辦「現場徵才活動」。圖／勞動部勞動力發展署提供

勞動部潮州就業中心將於11月19日上午在佳冬鄉農會推廣中心舉辦「現場徵才活動」，當天將由18家廠商釋出超過230個職缺，供多元就業機會。潮州就業中心主任楊采蘭表示，本次為屏南地區首場「無紙化」徵才，民眾可先至台灣就業通網站登記，當天攜帶身分證到現場報到即可。

本次在佳冬鄉農會推廣中心舉辦的「現場徵才活動」，共有18家廠商釋出超過230個職缺，職缺包括，製程工程師、財務部管理師、械繪圖人員、設備助理工程師、化學工程師、電機專業人員、生產操作員等職缺。

其中一間位於枋寮屏南工業區內的某環保科技公司，更釋出月薪有機會超過45K萬元的機電工程師職缺，此外，台灣積體電路製造公司南科廠則釋出月薪有機會達6萬元的半導體工程師等職缺。

楊采蘭表示，本次「現場徵才活動」，是屏南地區首場「無紙化」徵才，因此民眾只需先到台灣就業通網站登記，當天只須帶著身分證到相關櫃位報到，無須攜帶紙本履歷，以利民眾快速求職。

由勞動部潮州就業中心舉辦的「現場徵才活動」，將於11月19日上午9時至12時30分在佳冬鄉農會推廣中心登場。

台灣就業通網站　

活動詳情可洽詢（08）8670502

徵才活動 勞動部 身分證

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