屏東中途之家首次盛會 3立委響應「單身狗告白單身趴」

社團法人台灣愛狗人協會今天在屏東縣公立犬貓中途之家舉辦「告白吧！單身狗告白單身趴！」飼養諮詢活動，現場邀請寵物美容、溝通、樂團與緝毒犬表演，湧入近400人同樂。立委鍾佳濱、莊瑞雄、周春米也各自臉書分享活動，以不同形式幫助流浪犬貓。

有領養4隻流浪狗的莊瑞雄，今年因思念兒時的橘白色貓咪，透過網路找到相似毛色的貓，隨即到屏東公立犬貓中途之家領養，將牠取名為「肉圓」。此次活動，莊瑞雄不僅協助活動場地租借，更找來兩隻緝毒犬供民眾認識工作犬，也牽著他飼養的哈士奇到場響應。

周春米表示，貓狗是人類的好朋友，希望能幫助園區內犬貓順利送養，也讓更多人體會生命意義。除臉書發文宣傳，周春米也贊助3萬元協助屏東公立犬貓中途之家。

曾就讀屏科大EMBA碩士班的鍾佳濱，號召校友會捐贈2萬4000元，今天也與台灣省青果運銷合作社屏東分社、蕉農江祐丞、縣議員何春美合作，發起「小龐幫幫詹姆斯，義賣香蕉換飼料」活動，將義賣與公益捐助作為屏東公立犬貓中途之家待領養貓狗的募集飼料。

鍾佳濱表示，以前愛看猩猩與狗互助的「狗狗猩猩大冒險」節目，今天以猩猩愛吃香蕉，也替在地蕉農推廣，分別在屏東公園及屏東公立犬貓中途之家的香蕉義賣活動，共賣出8噸香蕉，募得8萬6178元，初估可供100隻貓狗10天份飼料。