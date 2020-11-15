從哪裡跌倒在哪裡站起？ 李眉蓁低調欲重修碩士

高雄市議員李眉蓁因涉及論文抄襲而被撤銷中山大學碩士學位，近日傳出欲到母校正修科技大學進修碩士，引發議論。李父李榮宗今天證實女兒的確有進修碩士計畫，進修是好事，他百分百支持女兒多充電。

國民黨高雄市議員李眉蓁競選高雄市長補選時，遭踢爆中山大學碩士論文涉抄襲，中山大學經過學術調查，認定抄襲成立，10月13日行文相關單位正式撤銷李眉蓁中山大學社會科學院大陸研究所碩士在職專班97年6月畢業生李眉蓁的社會科學碩士學位。李眉蓁當時也不滿反控，認為自己遭到政治追殺，學校應該是獨立單位，不該隨政治起舞。

學術界近日傳出，李眉蓁要到正修科大念碩士！消息傳出，也引起一些學校教師討論，覺得如果真的入學，那不就成了學校的「燙手山芋」，一定要謹慎以對。也有人認為，如果能重新念一個碩士，憑實力好好寫論文、拿到學位，也算個人本事。

李眉蓁目前學歷為正修科技大學五專部化學工程科畢業，正修科技大學表示，有聽說李眉蓁想回學校念研究所，選的是生活創意學院碩士學位，但尚未看到報名資料。

正修科大表示，任何報名的學生，都有就學權益，學校不能也無法攔阻。

對於是否到正修科大進修碩士？李眉蓁手機沒接，無法得知本人回應。父親李榮宗第一時間說，女兒是否要赴正修科大讀碩士，還沒告訴他，但他百分百支持女兒進修多充電。約過5分鐘後，李榮宗回電表示，李眉蓁確定有進修計畫，但女兒想保持低調，若有進一步動向再告訴大家。