快訊

北大保安被稱最強「掃地僧」 3年背1.5萬英文單字助留學生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從哪裡跌倒在哪裡站起？ 李眉蓁低調欲重修碩士

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛王昭月／高雄即時報導
國民黨高雄市議員李眉蓁。圖／本報資料照片
國民黨高雄市議員李眉蓁。圖／本報資料照片

高雄市議員李眉蓁因涉及論文抄襲而被撤銷中山大學碩士學位，近日傳出欲到母校正修科技大學進修碩士，引發議論。李父李榮宗今天證實女兒的確有進修碩士計畫，進修是好事，他百分百支持女兒多充電。

國民黨高雄市議員李眉蓁競選高雄市長補選時，遭踢爆中山大學碩士論文涉抄襲，中山大學經過學術調查，認定抄襲成立，10月13日行文相關單位正式撤銷李眉蓁中山大學社會科學院大陸研究所碩士在職專班97年6月畢業生李眉蓁的社會科學碩士學位。李眉蓁當時也不滿反控，認為自己遭到政治追殺，學校應該是獨立單位，不該隨政治起舞。

學術界近日傳出，李眉蓁要到正修科大念碩士！消息傳出，也引起一些學校教師討論，覺得如果真的入學，那不就成了學校的「燙手山芋」，一定要謹慎以對。也有人認為，如果能重新念一個碩士，憑實力好好寫論文、拿到學位，也算個人本事。

李眉蓁目前學歷為正修科技大學五專部化學工程科畢業，正修科技大學表示，有聽說李眉蓁想回學校念研究所，選的是生活創意學院碩士學位，但尚未看到報名資料。

正修科大表示，任何報名的學生，都有就學權益，學校不能也無法攔阻。

對於是否到正修科大進修碩士？李眉蓁手機沒接，無法得知本人回應。父親李榮宗第一時間說，女兒是否要赴正修科大讀碩士，還沒告訴他，但他百分百支持女兒進修多充電。約過5分鐘後，李榮宗回電表示，李眉蓁確定有進修計畫，但女兒想保持低調，若有進一步動向再告訴大家。

李眉蓁 中山大學 高雄市

相關新聞

從哪裡跌倒在哪裡站起？ 李眉蓁低調欲重修碩士

高雄市議員李眉蓁因涉及論文抄襲而被撤銷中山大學碩士學位，近日傳出欲到母校正修科技大學進修碩士，引發議論。李父李榮宗今天證...

老屋華麗變身新樣貌 屏東萬巒「老厝54」洋溢人情味

屏東縣萬巒鄉赤山村座落在大武山腳下，居民8成種鳳梨維生，社區發展協會去年獲衛福部卓越社區優等獎，社區也結合產業推出鳳梨相...

全國唯一見證韓戰歷史 澎湖「自由塔」換新裝重新開放

澎湖馬公市的「自由塔」是全台唯一一處見證韓戰的紀念性建物，豎立至今走過66年歲月。因年久失修出現剝落與損壞，澎湖縣府文化...

全國脊損者運動會洋溢感動 選手參與人生首場演唱會

屏東縣政府社會處連兩天在仁愛國小舉辦全國脊髓損傷者運動會，來自各地的脊損者感受屏東縣的熱情，在選手們從下塌飯店地點到比賽...

瑞北夜市難熄燈？ 居民不滿揚言發起抗爭

高雄攤販集中場落日條款11日屆滿，有40年歷史的瑞北夜市仍未合法申請，但期限已過仍有攤商擺攤。經發局表示，攤集場過渡期將...

給員工的話集結成《家書》 企業家：有渴望，才會前進

以建築業起家的御盟集團創辦人邵永添與女兒邵雅曼攜手舉辦畫展《狂．禪》，邵永添將他每周親手寫與員工溝通勉勵的信集結成著作《...

工程師轉行當男保母 用加倍心力扭轉刻板印象

高雄約3千名居家保母，45至50歲是主力，男性不到百人，大多是夫妻檔聯合收托。44歲張家賓原本是年薪近百萬模具工程師，5...

高雄國賓飯店「經典全鴨宴」 1鴨6吃老饕過癮

高雄國賓飯店「掛爐烤鴨」在餐飲界頗富盛名，川菜廳在11月底前推出「經典全鴨宴」，主廚匯集深厚底功與創新食藝，端出1鴨6吃...

「KH撐HK」陳其邁：港人爭取民主自由不孤單

高雄市長陳其邁昨出席高雄建軍跨域基地藝術村辦香港主題展，並在連儂牆留言「KH撐HK」。陳其邁今日在美濃白玉蘿蔔活動受訪時...

屏東暖心鋪木棧平台 脊損選手行無礙

「第20屆脊髓損傷者全國運動大會」昨在屏東登場，晚間在縣立體育館外舉辦「共融選手之夜」同樂，但考量輪椅族在不平整的草地移...

高雄小農直賣所走紅 單月營收15萬

日本驛站常見農產品直賣所，方便遊客購買在地新鮮農產品，概念近年吹入台灣，包括高雄旗山糖廠、甲仙大田、六龜新開及屏東恆春農...

高雄巴掌娃娃3歲了 赴119致謝

高雄市仁武區劉小妹3年前早產，出生時僅巴掌大，沒有心跳，家人緊急叫救護車，經仁武消防分隊與醫院接力救回。劉媽媽近日在女兒...

熱門新聞

淡海輕軌藍海線第一期今通車 下午2點3分漁人碼頭啟程

新北市鶯歌部分區域17日施工 將停水12小時

深知貧窮苦 身障人何振達省吃儉用年捐4000包白米

瑞北夜市難熄燈？ 居民不滿揚言發起抗爭

與車爭道？ 桃園站旁人行道被塗銷

輕軌藍海線第二期改走河岸 捷運局：最快2025年完工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。