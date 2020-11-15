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高市客家婚禮登場 50對新人雨豆樹下互許終身

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市客委會今天下午在新客家文化園區舉辦客家婚禮，今年共50對新人報名，新人們在雨豆樹下完成婚姻大事。記者徐白櫻／攝影
高市客委會今天下午在新客家文化園區舉辦客家婚禮，今年共50對新人報名，新人們在雨豆樹下完成婚姻大事。記者徐白櫻／攝影

高雄市客委會連續7年舉辦客家婚禮，成就200多個幸福家庭，今年邁入第 8年。今天下午市長陳其邁與客委會副主委鍾孔炤等人見證與祝福，50對新人在新客家文化園區的雨豆樹下幸福完婚。

高市客家婚禮納入「2020客庄12大節慶」活動，高市客委會今天下午在新客家文化園區舉辦客家婚禮，今年共50對新人報名，新人們穿著創意藍衫走紅毯進入婚禮會場，並依循古禮進行「上燈」、「食新娘茶」及「插頭花」等儀式，隨後接受市長陳其邁與客委會副主委鍾孔炤證婚。

客委會指出，在客家婚禮中，「上燈」象徵祝福新人家族添丁進財、世代傳承，新娘要為婆婆「插頭花」，「食新娘茶」則是新娘認識夫家長輩的時機，各有不同寓意。

陳其邁表示，客家婚禮是客庄的12大節慶之一，也是傳承客家文化的重要活動，祝福新人幸福美滿、早生貴子。

高市客家婚禮納入「2020客庄12大節慶」活動，新人們穿著各式創意藍衫步入會場。記者徐白櫻／攝影
高市客家婚禮納入「2020客庄12大節慶」活動，新人們穿著各式創意藍衫步入會場。記者徐白櫻／攝影

婚禮 客委會 高雄市

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