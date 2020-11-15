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老屋華麗變身新樣貌 屏東萬巒「老厝54」洋溢人情味

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣萬巒鄉赤山社區發展協會，歷時2年將村庄的老屋重新大改造成為「老厝54」，社區推動特色體驗遊程基地，讓遊客感受社區溫暖的人情味。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉赤山社區發展協會，歷時2年將村庄的老屋重新大改造成為「老厝54」，社區推動特色體驗遊程基地，讓遊客感受社區溫暖的人情味。記者劉星君／攝影

屏東縣萬巒鄉赤山村座落在大武山腳下，居民8成種鳳梨維生，社區發展協會去年獲衛福部卓越社區優等獎，社區也結合產業推出鳳梨相關產品，果乾，潔膚美妝系列等產品，社區產業發展再晉級，村內原是社區治安死角的老屋，歷時兩年重新大改造，成為「老厝54」，未來成為社區推動特色體驗遊程基地，讓遊客感受社區溫暖的人情味。

赤山社區發展協會理事長潘嘉明是在赤山村長，他說，赤山村旁萬金村有萬金聖母聖殿，後方泰武鄉佳平部落也因為法蒂瑪聖母堂聞名，隔壁佳和村有可可產業，赤山村位在這些「特色」中間，他自嘲「沒有特色，但赤山村有的是溫度」，充滿暖心人情味。

赤山社區大武山腳下，鄰近屏185線道（沿山公路）旁，社區居民有8成種鳳梨，以金鑽鳳梨為產業重點發展作物，透過農村再生計畫補助，開發出鳳梨果乾（醬）、金鑽鳳梨潔膚美妝系列產品－化妝水、洗面乳、沐浴旅行組等系列商品。

潘嘉明說，社區除推廣金鑽鳳梨相關商品，推動社區福利工作，去年獲衛福部金卓越社區獎優等獎，到訪社區的遊客越來越多，但社區苦無接待遊客且推廣行銷場地，經縣府各項計畫資源整合，打造「老厝54」成為產業體驗場域，作為接待遊客與在地居民休憩場所。

「老厝54」是老厝的門牌號碼命名，潘嘉明說，感謝地主無償提供，讓老屋有了新樣貌，場域腹地大，又充滿故事性，到當地可喝咖啡配鳳梨酥，享受靜謐時光。

赤山社區在2018年起推動農村再生計畫，社區在產業及友善空間成果累積能量，是縣內農村再生新亮點社區，將結合萬巒地區文化行程、產業體驗等，打開地方能見度。

鳳梨披薩DIY體驗，帶遊客認識赤山社區的鳳梨產業。記者劉星君／攝影
鳳梨披薩DIY體驗，帶遊客認識赤山社區的鳳梨產業。記者劉星君／攝影
鳳梨披薩DIY體驗，帶遊客認識赤山社區的鳳梨產業。記者劉星君／攝影
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農村再生 老屋 屏東縣

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