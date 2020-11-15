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全國唯一見證韓戰歷史 澎湖「自由塔」換新裝重新開放
澎湖馬公市的「自由塔」是全台唯一一處見證韓戰的紀念性建物，豎立至今走過66年歲月。因年久失修出現剝落與損壞，澎湖縣府文化局配合文旅年主題展開修復，今早由縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲等人共同揭牌，盼透過文化走讀讓更多人認識韓戰歷史，珍惜得之不易的自由與民主。
二次世界大戰結束後，1950年南北韓爆發戰爭，歷時3年簽訂停戰協議。韓戰結束後有2萬多名戰俘，其中400多人返回大陸，1萬4000多人投奔自由陣線。1954年，澎湖縣各界人士響應123自由日，發表運動宣言，並募款興建自由塔。
今天上午，縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、議員陳慧玲、藍凱元，以及馬公市長葉竹林、代表會主席許國政等人共同揭牌，自由塔以嶄新面貌重現眾人眼前。賴峰偉表示，自由塔見證韓戰歷史，且是全台唯一與韓戰相關的紀念性建築，具有歷史文化價值，盼民眾認識韓戰歷史、記取教訓。劉陳昭玲說，自由塔鄰近北辰市場及市區主要道路，很多人不知道設立典故，透過修復讓歷史廣為人知。
自由塔矗立在馬公市中華路，5年前公告為歷史建築，歷經66年歲月洗禮，塔頂的泥塑徽章及字體損壞，塔身也有龜裂跡象。文化局表示，自由塔是澎湖重要地標，配合文旅年進行修復，今天揭牌開放，並安排地方文史工作者陳英俊帶領民眾走讀自由塔歷史。
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