全國脊損者運動會洋溢感動 選手參與人生首場演唱會

屏東縣政府社會處連兩天在仁愛國小舉辦全國脊髓損傷者運動會，來自各地的脊損者感受屏東縣的熱情，在選手們從下塌飯店地點到比賽場地各路口，都有警方、社會處人員協助，讓選手們感到貼心。昨晚選手之夜，戶外設置木棧平台，讓輪椅能方便行動，有選手說，能與歌手近距離接觸相當興奮。

第20屆脊髓損傷者全國運動大會，約有400名脊損者選手參賽，比賽項目分團體組、個人組與趣味競賽等，今天上午舉行男子競速接力400公尺、800公尺比賽，接著舉行輪椅棒壘球賽，桃園隊與高屏聯隊比賽，比賽過程中充滿歡笑、掌聲。

今年運動大會精神總錦標獎項，冠軍由屏東縣代表隊奪得，亞軍是高雄市代表隊，季軍台東縣代表隊抱回，明年將由桃園市舉辦。

來自桃園30歲選手胡言旗，5年前因車禍造成頸髓受傷，一度封閉受挫，如今已走出人生幽谷，也學會自立生活，連兩年參加運動賽事。他說，屏東縣府辦選手之夜氣氛很棒，第一次參與演唱會，近距離與歌手接觸相當振奮。