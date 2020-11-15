瑞北夜市難熄燈？ 居民不滿揚言發起抗爭

高雄攤販集中場落日條款11日屆滿，有40年歷史的瑞北夜市仍未合法申請，但期限已過仍有攤商擺攤。經發局表示，攤集場過渡期將廣邀各方研議，並送交議會審議確認准駁。但居民今批市府無意解決問題，漠視他們的痛苦，揚言不排除發起抗爭。

前鎮區瑞北夜市在攤販落日條款11日屆期前未通過審查設置，但仍有攤商出來擺攤，攤商表示，為了生計，只想求溫飽，盼別將他們趕盡殺絕。

高雄市經發局表示，將邀集未通過申請的攤集場、高雄市攤販協會與鄰近夜市、市場管理單位共同研議解決方案，輔導業者轉進合法處所營業，並依據攤集場管理自治條例送交市議會確認最終的准駁，過渡期間持續提供輔導協助，以創造居民、消費者、攤商三贏局面。

未申請合法夜市現在仍在送議會審查的輔導過渡期，居民看不到夜市真正熄燈，今痛批經發局無意解決問題，漠視居民的長期痛苦，揚言不排除發起抗爭。

居民表示，市府審查會議已於10月23日決議瑞北夜市不同意設置，經發局就應依決議辦理，並請警察局配合執行，而不是把申請案再推給高雄市議會審議確定，還說過渡期間要廣邀各方研議，創造所謂的三贏。

居民指出，去年一德夜市11月11日熄燈後，也有攤商揚言「打死不退」，但當時的市府也沒有送議會同意，堅定立場終於讓一德夜市徹底熄燈，還路於民。且自治條例也沒指不同意設置的申請案也要送議會同意，質疑經發局故意打迷糊戰，盼經發局處理夜市問題不要前後不一。