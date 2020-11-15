快訊

全球最大貿易協定RCEP 關稅91%廢除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞北夜市難熄燈？ 居民不滿揚言發起抗爭

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市前鎮區瑞北夜市。中央社
高雄市前鎮區瑞北夜市。中央社

高雄攤販集中場落日條款11日屆滿，有40年歷史的瑞北夜市仍未合法申請，但期限已過仍有攤商擺攤。經發局表示，攤集場過渡期將廣邀各方研議，並送交議會審議確認准駁。但居民今批市府無意解決問題，漠視他們的痛苦，揚言不排除發起抗爭。

前鎮區瑞北夜市在攤販落日條款11日屆期前未通過審查設置，但仍有攤商出來擺攤，攤商表示，為了生計，只想求溫飽，盼別將他們趕盡殺絕。

高雄市經發局表示，將邀集未通過申請的攤集場、高雄市攤販協會與鄰近夜市、市場管理單位共同研議解決方案，輔導業者轉進合法處所營業，並依據攤集場管理自治條例送交市議會確認最終的准駁，過渡期間持續提供輔導協助，以創造居民、消費者、攤商三贏局面。

未申請合法夜市現在仍在送議會審查的輔導過渡期，居民看不到夜市真正熄燈，今痛批經發局無意解決問題，漠視居民的長期痛苦，揚言不排除發起抗爭。

居民表示，市府審查會議已於10月23日決議瑞北夜市不同意設置，經發局就應依決議辦理，並請警察局配合執行，而不是把申請案再推給高雄市議會審議確定，還說過渡期間要廣邀各方研議，創造所謂的三贏。

居民指出，去年一德夜市11月11日熄燈後，也有攤商揚言「打死不退」，但當時的市府也沒有送議會同意，堅定立場終於讓一德夜市徹底熄燈，還路於民。且自治條例也沒指不同意設置的申請案也要送議會同意，質疑經發局故意打迷糊戰，盼經發局處理夜市問題不要前後不一。

延伸閱讀

高雄瑞北夜市熄燈 經發局研擬公布落日攤商

前鎮瑞北夜市營業屆期 攤販臨時被告知「今是最後一夜」

孵出一群老外明星 梁赫群主持6年「2分之一強」熄燈喊停

光南創始店將熄燈？業者：可以確定永康將開新門市

相關新聞

全國唯一見證韓戰歷史 澎湖「自由塔」換新裝重新開放

澎湖馬公市的「自由塔」是全台唯一一處見證韓戰的紀念性建物，豎立至今走過66年歲月。因年久失修出現剝落與損壞，澎湖縣府文化...

全國脊損者運動會洋溢感動 選手參與人生首場演唱會

屏東縣政府社會處連兩天在仁愛國小舉辦全國脊髓損傷者運動會，來自各地的脊損者感受屏東縣的熱情，在選手們從下塌飯店地點到比賽...

瑞北夜市難熄燈？ 居民不滿揚言發起抗爭

高雄攤販集中場落日條款11日屆滿，有40年歷史的瑞北夜市仍未合法申請，但期限已過仍有攤商擺攤。經發局表示，攤集場過渡期將...

給員工的話集結成《家書》 企業家：有渴望，才會前進

以建築業起家的御盟集團創辦人邵永添與女兒邵雅曼攜手舉辦畫展《狂．禪》，邵永添將他每周親手寫與員工溝通勉勵的信集結成著作《...

工程師轉行當男保母 用加倍心力扭轉刻板印象

高雄約3千名居家保母，45至50歲是主力，男性不到百人，大多是夫妻檔聯合收托。44歲張家賓原本是年薪近百萬模具工程師，5...

高雄國賓飯店「經典全鴨宴」 1鴨6吃老饕過癮

高雄國賓飯店「掛爐烤鴨」在餐飲界頗富盛名，川菜廳在11月底前推出「經典全鴨宴」，主廚匯集深厚底功與創新食藝，端出1鴨6吃...

「KH撐HK」陳其邁：港人爭取民主自由不孤單

高雄市長陳其邁昨出席高雄建軍跨域基地藝術村辦香港主題展，並在連儂牆留言「KH撐HK」。陳其邁今日在美濃白玉蘿蔔活動受訪時...

屏東暖心鋪木棧平台 脊損選手行無礙

「第20屆脊髓損傷者全國運動大會」昨在屏東登場，晚間在縣立體育館外舉辦「共融選手之夜」同樂，但考量輪椅族在不平整的草地移...

高雄小農直賣所走紅 單月營收15萬

日本驛站常見農產品直賣所，方便遊客購買在地新鮮農產品，概念近年吹入台灣，包括高雄旗山糖廠、甲仙大田、六龜新開及屏東恆春農...

高雄巴掌娃娃3歲了 赴119致謝

高雄市仁武區劉小妹3年前早產，出生時僅巴掌大，沒有心跳，家人緊急叫救護車，經仁武消防分隊與醫院接力救回。劉媽媽近日在女兒...

高市遊艇集團婚 力拚愛情商機

疫後拚觀光，高雄市政府選在大港橋辦集團結婚，順勢推廣遊艇，另也在後驛商圈發起「千把彩虹傘耀後驛」活動，希望打造成浪漫百分...

旅遊小金門／芋頭料理必吃 貢糖伴手必買

旅遊小金門必吃的美食非芋頭料理莫屬了，以在地生產的芋頭入菜，從一般料理到甜點芋頭冰等，鬆、香、綿的口感，令人回味無窮。

熱門新聞

顏清標邀「誠信碗粿」父女沙鹿擺攤 800個不到2小時搶光

新竹火車站前科技大執法 違停或臨停逾3分鐘將開罰

水情吃緊 台積電新廠營建商使用射霧器有效抑制揚塵

新北市鶯歌部分區域17日施工 將停水12小時

深知貧窮苦 身障人何振達省吃儉用年捐4000包白米

與車爭道？ 桃園站旁人行道被塗銷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。