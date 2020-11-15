給員工的話集結成《家書》 企業家：有渴望，才會前進

以建築業起家的御盟集團創辦人邵永添與女兒邵雅曼攜手舉辦畫展《狂．禪》，邵永添將他每周親手寫與員工溝通勉勵的信集結成著作《家書》，闖蕩商場超過三十載，他堅信「人有渴望，才會前進！」

金馬賓館當代美術館2020年度壓軸《狂．禪》邵永添、邵雅曼雙個展，昨天開展，今天正式登場。文化部長李永得到場祝福，他肯定金馬賓館經營用心，是具有國際級水準的當代美術館。

《狂．禪》是御盟集團創辦人邵永添、永添藝術創辦人邵雅曼父女首次的共同展，展覽主題透過對生命熱情的「狂」和內省蛻變的「禪」，結合美術館型態的金馬賓館，與藝術精品酒店晶英國際行館，兩種不同個性的空間，展現展覽新型態。

展覽內容豐富，從繪畫、立體裝置、現成品、攝影、錄像、聲音藝術多種元素，與金馬賓館特有的山林美景相互呼應，更以聲音藝術傳達兩館場域獨有的個性表情，也嵌入兩位藝術家生命歷程和創作技法的轉譯，營造完整的藝術體驗。