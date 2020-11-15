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給員工的話集結成《家書》 企業家：有渴望，才會前進

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
立委趙天麟（左一）出席金馬賓館當代美術館2020年度壓軸《狂．禪》邵永添（左二）、邵雅曼（右二）雙個展。圖／金馬賓館現代美術館提供
立委趙天麟（左一）出席金馬賓館當代美術館2020年度壓軸《狂．禪》邵永添（左二）、邵雅曼（右二）雙個展。圖／金馬賓館現代美術館提供

以建築業起家的御盟集團創辦人邵永添與女兒邵雅曼攜手舉辦畫展《狂．禪》，邵永添將他每周親手寫與員工溝通勉勵的信集結成著作《家書》，闖蕩商場超過三十載，他堅信「人有渴望，才會前進！」

金馬賓館當代美術館2020年度壓軸《狂．禪》邵永添、邵雅曼雙個展，昨天開展，今天正式登場。文化部長李永得到場祝福，他肯定金馬賓館經營用心，是具有國際級水準的當代美術館。

《狂．禪》是御盟集團創辦人邵永添、永添藝術創辦人邵雅曼父女首次的共同展，展覽主題透過對生命熱情的「狂」和內省蛻變的「禪」，結合美術館型態的金馬賓館，與藝術精品酒店晶英國際行館，兩種不同個性的空間，展現展覽新型態。

展覽內容豐富，從繪畫、立體裝置、現成品、攝影、錄像、聲音藝術多種元素，與金馬賓館特有的山林美景相互呼應，更以聲音藝術傳達兩館場域獨有的個性表情，也嵌入兩位藝術家生命歷程和創作技法的轉譯，營造完整的藝術體驗。

《狂．禪》邵永添、邵雅曼雙個展自11月15日起展至2021年5月30日，更多展覽資訊可上永添藝術、金馬賓館當代美術館官方網站查詢。

與御盟集團結為亞洲合作夥伴的日本Ukai集團的大工原正伸社長、旭酒造櫻井一宏社長，因疫情無法來台出席畫展開幕，跨海以影音表達祝福。圖／金馬賓館現代美術館提供
與御盟集團結為亞洲合作夥伴的日本Ukai集團的大工原正伸社長、旭酒造櫻井一宏社長，因疫情無法來台出席畫展開幕，跨海以影音表達祝福。圖／金馬賓館現代美術館提供
邵永添將他每周親手寫與員工溝通勉勵的信集結成著作《家書》，包含中英日三語。圖／金馬賓館現代美術館提供
邵永添將他每周親手寫與員工溝通勉勵的信集結成著作《家書》，包含中英日三語。圖／金馬賓館現代美術館提供
《狂．禪》邵永添、邵雅曼雙個展自11月15日起展至2021年5月30日。圖／金馬賓館現代美術館提供
《狂．禪》邵永添、邵雅曼雙個展自11月15日起展至2021年5月30日。圖／金馬賓館現代美術館提供
《狂．禪》邵永添、邵雅曼雙個展自11月15日起展至2021年5月30日。圖／金馬賓館現代美術館提供
《狂．禪》邵永添、邵雅曼雙個展自11月15日起展至2021年5月30日。圖／金馬賓館現代美術館提供
文化部長李永得（左二）、立委許智傑（左一）出席金馬賓館當代美術館2020年度壓軸《狂．禪》邵永添（右二）、邵雅曼（右一）雙個展。圖／金馬賓館現代美術館提供
文化部長李永得（左二）、立委許智傑（左一）出席金馬賓館當代美術館2020年度壓軸《狂．禪》邵永添（右二）、邵雅曼（右一）雙個展。圖／金馬賓館現代美術館提供
《狂．禪》邵永添、邵雅曼雙個展自11月15日起展至2021年5月30日。圖／金馬賓館現代美術館提供
《狂．禪》邵永添、邵雅曼雙個展自11月15日起展至2021年5月30日。圖／金馬賓館現代美術館提供
《狂．禪》邵永添、邵雅曼雙個展自11月15日起展至2021年5月30日。圖／金馬賓館現代美術館提供
《狂．禪》邵永添、邵雅曼雙個展自11月15日起展至2021年5月30日。圖／金馬賓館現代美術館提供

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