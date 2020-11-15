工程師轉行當男保母 用加倍心力扭轉刻板印象

高雄約3千名居家保母，45至50歲是主力，男性不到百人，大多是夫妻檔聯合收托。44歲張家賓原本是年薪近百萬模具工程師，5年前從台北移居高雄，轉行成為保母。他坦言，許多人對保母這行存有刻板印象，要花加倍努力，讓家長從質疑轉為信任，觀察孩子成長與進步，是當保母最大成就感。

張家賓很愛孩子，與女友都從事保母業，但各自收托，張家賓目前照顧3名孩子，月收入4萬多元。張家賓說，很多人對男性投入保母業存有好奇，他推嬰兒車帶3名孩子散步時，也常被關注。他說，當保母是可以協助家長解決問題的角色，盡量配合家長需求，也照顧好孩子，讓家長無後顧之憂。

5年前決定轉行時，張家賓同時考保母、中餐丙級證照，也學月子餐等產後照護技巧，他說，入行初期，因為缺乏口碑，加上許多人對男保母卻步，他起步比別人辛苦，有曾有小孩的祖父母質疑「男保母幫女嬰換尿布、洗澡合適嗎？」

他說，家長會用放大鏡看待男保母，他必須做得更細膩贏得信任，入行5年慢慢奠定口碑，許多家長將第二胎孩子也交給他帶，或幫忙轉介紹，讓他不擔心案源。