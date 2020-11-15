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高雄國賓飯店「經典全鴨宴」 1鴨6吃老饕過癮

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄國賓川菜廳經典全鴨宴菜色之一「經典片皮鴨」。圖／高雄國賓飯店提供
高雄國賓川菜廳經典全鴨宴菜色之一「經典片皮鴨」。圖／高雄國賓飯店提供

高雄國賓飯店「掛爐烤鴨」在餐飲界頗富盛名，川菜廳在11月底前推出「經典全鴨宴」，主廚匯集深厚底功與創新食藝，端出1鴨6吃創意料理，每套3199元免一成服務費，適合6人享用。除了「經典片皮鴨」，還有「蘿蔓鴨鬆」、「水煮鴨雜」、「芋泥鴨方」、「鴨絲米粉湯」與「香辣鴨架骨」。

高雄國賓飯店的「掛爐烤鴨」被許多老饕列為飯店必吃美食，也是是國賓引以為傲的金字招牌。飯店選用肉嫩皮厚的上等宜蘭櫻桃鴨，先把處理乾淨的鴨子由脖子充氣使皮肉分離後，將鴨子掛起，淋上沸水使鴨皮緊繃，塗抹麥芽糖水數次上色，再吊掛至乾燥增加鴨皮脆度，然後進爐烘烤至皮色紅潤香脆，最後再以香油打亮鴨皮，烤好的鴨呈現勻稱的金黃色澤，油亮圓鼓、飽滿肥碩。

「全鴨宴」中的「經典片皮鴨」，由師傅現場片鴨上桌，皮下有豐潤的油脂與肉汁，不論是純鴨皮，或連皮帶肉佐蔥段、小黃瓜絲、甜麵醬夾入溫熱有嚼勁的春捲皮內，入口都滋滋作響、滿嘴豐潤，甜麵醬加入陳年老酒調味後鮮醇不膩，完整襯出鴨的甜味。

師傅說，「蘿蔓鴨鬆」是將鴨肉切小丁，加入豆薯丁、芹菜丁、酸菜丁與九層塔一起拌炒，爽脆噴香的鴨鬆搭配甜筒餅乾，酥脆有食趣。「水煮鴨雜」先爆香乾朝天椒及花椒粒，再加入水煮醬、豆瓣醬、花椒油、紅油等一同烹煮，鴨心、鴨肝、鴨腸、鴨胗吃來麻辣夠味。「芋泥鴨方」金黃酥脆的外層麵衣，包裹著綿密芋泥與鮮嫩鴨肉，讓烤鴨美味更升級。「鴨絲米粉湯」先將鴨骨的精華釋出後，再將蝦米、花菇、酸菜炒香一同熬出鮮味，最後加入鴨肉絲、銀芽、韭黃、九層塔一同燉煮，米粉吸附湯汁吃來香醇微酸又開胃。「香辣鴨架骨」將鴨骨炸至香酥，加入乾朝天椒、青紅辣椒，主廚自製椒鹽粉調味，辛香濃郁吃來過癮。

「全鴨宴」活動期間至11月30日止，午餐11點半至下午2點，晚餐下午5點半至晚上9點。訂位電話07-2115201轉川菜廳2492。

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