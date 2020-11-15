布遮賓士車牌是哪招 警：可罰2400至4800元

高雄張姓女子今天上午11點左右，在路上發現一輛賓士休旅車車牌用布蓋住後車牌，ㄧ路從高楠公路、民族往市區方向行駛。張姓女子說，那塊布尺寸滿大，看來相當突兀，不知駕駛是心虛還是覺得好玩。高雄市警察局交通大隊大隊長陳文耀表示，這輛車遮住車牌動機待釐清，但遮掩車牌行為可罰2400至4800元。

張姓女子說，銀色賓士休旅車用塊布遮住後車牌，不知是為防止違規被拍，還是有其他動機，相當不尋常，引人側目。

許多人認為，就算有違規，遮蔽車牌就不容易被罰，陳文耀表示，遮蔽、掩蓋車牌僥倖心態不足取，一旦有違規，警方還是會設法追出駕駛，遮掩車牌行為可罰2400至4800元。