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「KH撐HK」陳其邁：港人爭取民主自由不孤單
高雄市長陳其邁昨出席高雄建軍跨域基地藝術村辦香港主題展，並在連儂牆留言「KH撐HK」。陳其邁今日在美濃白玉蘿蔔活動受訪時表示，他用具體行動照顧港人在高雄的生活，港人在爭取民主自由的道路上不孤單。
高雄港人組成「維多利打狗」團體，昨起在高市建軍跨域基地藝術村舉辦「無形的城牆：焦點之外」香港主題展，展期一個月。今早高雄市長陳其邁排滿美濃行程，一早先參加龍肚國小百年校慶活動，隨後又趕往他認股的蘿蔔田行銷拔蘿蔔。
媒體聯訪問及昨晚活動，陳其邁表示，「KH撐HK」意謂高雄撐香港的民主自由，因為前幾天香港立法會有4位議員被中國人大解職，15位民主派議員跟著請辭，他用具體行動照顧港人在高雄的生活，包括行國處設單一窗口提供就學、就業等服務，用實際行動聲援，讓香港人知道，爭取民主自由的道路上並不孤單，我們會全力的支持他們。
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