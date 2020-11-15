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澎湖韓戰記憶 自由塔重修再現

中央社 / 澎湖縣15日電

全台唯一見證韓戰歷史而興建的「自由塔」，澎湖縣政府配合今年文旅年重修，今天揭碑，除了讓更多的人了解歷史，也讓這歷史建築得以繼續保存下來。

馬公「自由塔」揭碑，今天由縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、議員陳慧玲、藍凱元、蘇陳綉色、馬公市長葉竹林、代表會主席許國政與文化局副局長洪進業等人共同主持，並邀請文史工作者陳英俊現場走讀歷史，讓更多民眾認識了解自由塔歷史。

賴峰偉表示，位在馬公市區主要路口的「自由塔」，1950年韓戰爆發後，當時有2萬多名戰俘，其中有400多名返回大陸，其餘1萬4000多名中國抗美援朝軍人投奔自由陣線，印驗了「愛情誠可貴、自由價更高」，可見自由是人生最大的昇華。

澎湖文化局表示，「自由塔」迄今豎立在馬公有66年歷史，縣府在104年6月公告為歷史建築，因年久失修，塔頂、塔身等泥塑徽章與字體，有龜裂、剝落與損壞等情況，配合今年文旅年，全面重新修復，讓這座全台僅有的自由塔，得以繼續保存下來。

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