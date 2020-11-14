別縣市年底只「跨年」 高雄要沿港設雙舞台「跨百年」
高雄市政府今年的跨「年」活動，不只從2020年跨進2021年、更是「跨100年」，市府集文化局、觀光局、新聞局和台灣港務公司之力，要在港埠用地的3-10號碼頭和海洋文化及流行音樂中心（海音中心）靠海的那一面打造雙舞台，兩個區域隔海港船渠相對。副市長史哲表示，這是跳脫傳統跨年的方式，是國內未見的方式，讓大家有多元感受。
在海音中心和輕軌興建之前，高雄市跨年活動曾沿著高雄港邊、愛河出海口舉辦數次，還曾朝外海放煙火，後移到時代大道，高雄氣爆後即未再放煙火。
「高雄一百」、「光之南方」，是高雄市政府今年跨年活動的主軸，近日市府密集討論和場勘，包括市長陳其邁在內，最近也到港邊勘查場地。
史哲統籌這次跨年活動，他在臉書「點滴」分享跨年活動的特色，今年將首創「跨年雙舞台」，強調「光之南方」和「高雄港將要亮起來成為夢之港」。
市府規畫的雙舞台，主舞台在3-10號碼頭，是目前大港橋南面的原港埠用地，今年以前多為管制區，另一舞台的海音中心南面沿港的區域。由於兩個舞台隔海相望，可能會有光影交疊出高雄百年的意象，市府重視「百年」對高雄的意義，跨年活動可能提早到聖誕節前後即展開，12月31日到明年元旦是活動最高潮。
史哲表示，在「跨百年」的主軸下，兩個舞台表演節目也不是以往跨年常見的方式，會有所區隔，可能有傳統、現代之分，也有古典樂與流行樂之別，目前仍在密集規畫討論。
這個區域連結駁二，活動區域延伸到棧貳庫、鐵道園區和捷運西子灣站，市府規畫西子灣站、鹽埕埔站為主要捷運出入站，串連整個區域的則是輕軌，亞洲新灣區各站、愛河站和駁二兩站都是出入站。
高雄市政府表示，1920年高雄州設立，當年9月1日「高雄」之名首見於臺灣歷史中，從那時起算至今，已經100年，因此今年規畫了高雄百年系列紀念活動。
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