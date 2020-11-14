單車的香格里拉登場 600民眾以鐵馬領略大小金門之美

鐵馬族的年度盛會「單車的香格里拉」自行車生態樂騎活動，今天清晨在微涼的天氣中登場。今年活動受疫情影響，不若往年盛大，但仍吸引逾600名單車愛好者參與，一起樂騎鐵馬遊金烈，領略大小金門的美景。

邁入第10年的「單車的香格里拉」自行車生態樂騎活動，自2011年起，每年11月來金門騎車已成為單車界年度盛事，活動秉持的精神就是漫遊樂騎，不競速不計時，讓參與者可以悠遊於金門美好的自然環境中，深度體驗金門豐富的人文史蹟及生態之美。

今日上午6點多，有車友已迫不及待到場，穿著特別設計的紀念車衣報到，車衣背後「水獺出沒請小心」的圖樣特別吸睛，彰顯金門生態保育有成，且讓可愛的水獺，隨著車友們的騎行，遊遍全金門。

金管處表示，報名參與車友以本地車友為大宗，共315人，台灣車友271人，其他地區14人（含歐洲2人、馬來西亞僑生12人），有多數車友已連續多年參加這項單車活動。

暖身操後，7時起分梯次鳴槍出發，活動路線區分為A、B兩線，皆由中山林「金門國家公園自行車故事館」出發，全程採逆時鐘方向前進，A線環繞大金門一圈（80公里）。B線騎行至水頭聚落前十字路口右轉到水頭碼頭候船跨海騎行烈嶼島，再返回中山林自行車故事館（100公里）。