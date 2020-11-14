高雄眼癌男童赴日求醫缺錢 各界暖心捐輸義助

高雄3歲范姓男童，4個月大時左眼因視網膜母細胞瘤摘除，阿嬤為挽救他的右眼，與高醫小兒血液腫瘤科醫師廖優美南北奔波，沒想到最近右眼也發現腫瘤，恐會失明或丟掉性命，廖優美輾轉寫信向日本眼癌名醫鈴木茂伸求助，盼送男童赴日治療，但家屬卻缺錢，消息披露後各界踴躍捐輸近兩百萬，男童阿嬤說，多餘的錢不會多拿，會轉幫其他癌症病童。

積極救治男童的廖優美表示，視網膜母細胞瘤是種眼癌，台灣每年約10例，范姓男童雙眼都長，4個月大時先摘左眼，右眼則做放療及化療，最近復發。阿嬤帶著他南北求醫，尋求最新的治療技術，也嘗試做質子治療，避免失明甚或奪命。

最近美國與日本有最新的「小線源」放療技術，廖優美透過林口長庚醫院醫師高玲玉寫信向日本眼癌名醫鈴木茂伸求助，但日方醫院要求赴日前須先繳清相當於台幣120萬的醫療費，這是男童唯一的機會，家裡卻沒錢。

范姓男童的處境被披露後，引發社會關注，駐日代表謝長廷已聯絡日本交流協會東京總部，允諾會協助簽證，加上各界踴躍捐輸，讓小男童「救眼」之行終能如願成行。