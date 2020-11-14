金門辦草地野餐音樂節 超人氣餐車進駐民眾冒雨排隊
國外風行的餐車，金門也吃的到！金城鎮公所今起一連2天在金城鎮莒光湖畔大草原廣場舉辦「Hope草地野餐音樂節」活動，邀請多家網路上最夯的排隊人氣美食知名餐車開抵金門。儘管天公不作美，下起了小雨，但仍然澆熄不了民眾熱情，不少餐車前面都大排長龍，有人排隊就排了1個多小時，在吃到美食的那一剎那，都大呼太值得了！
草地野餐音樂節今、明兩天下午2時至晚間8時舉行，邀請來自台灣「CHOCOBear 巧克熊環島餐車」、「Lighthouse Food Truck 燈塔餐車」、「River&Truck披薩車」、「Devil&Angel-惡魔天使餐車」、「啤先生mr.pipi美式餐車」、「這好咖啡Zero coffee」，以及金門在地的「肥忠滿煎糕」等7組餐車，提供美食販售服務。
包括金城鎮長李誠智、金沙鎮長吳有家、金寧鄉長楊忠俊與觀光處長丁健剛等人都到場與民同樂，品嚐超人氣餐車美食。
主辦單位還邀請曾參加大型歌唱選秀節目「聲林之王2」的金門子弟「呂評逵」在場演唱，他擅長木吉他彈奏，並用抒情、溫柔嗓音，傾訴每一段故事，此外還有MEMO樂團、Skaraoke及林鴻宇等音樂團體或個人輪番進行演出。
李誠智表示，金城鎮莒光湖畔擁有廣大草地空間，兒童喜愛的長頸鹿樂園。此回公所串聯「野餐」、「餐車」和「音樂」三大元素，面向鄉親及觀光客舉辦「Hope草地野餐音樂節」，引進台灣知名的特色餐車打造特色市集，除了延伸這股熱潮，優化場域運用外，更期盼可以發展為居民日常休閒樣態，成為金城鎮的常態化特色活動。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言