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金門辦草地野餐音樂節 超人氣餐車進駐民眾冒雨排隊

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門在地的「肥忠滿煎糕」餐車也到場擺攤，老顧客也專程到場排隊購買。記者蔡家蓁／攝影
金門在地的「肥忠滿煎糕」餐車也到場擺攤，老顧客也專程到場排隊購買。記者蔡家蓁／攝影

國外風行的餐車，金門也吃的到！金城鎮公所今起一連2天在金城鎮莒光湖畔大草原廣場舉辦「Hope草地野餐音樂節」活動，邀請多家網路上最夯的排隊人氣美食知名餐車開抵金門。儘管天公不作美，下起了小雨，但仍然澆熄不了民眾熱情，不少餐車前面都大排長龍，有人排隊就排了1個多小時，在吃到美食的那一剎那，都大呼太值得了！

草地野餐音樂節今、明兩天下午2時至晚間8時舉行，邀請來自台灣「CHOCOBear 巧克熊環島餐車」、「Lighthouse Food Truck 燈塔餐車」、「River&Truck披薩車」、「Devil&Angel-惡魔天使餐車」、「啤先生mr.pipi美式餐車」、「這好咖啡Zero coffee」，以及金門在地的「肥忠滿煎糕」等7組餐車，提供美食販售服務。

包括金城鎮長李誠智、金沙鎮長吳有家、金寧鄉長楊忠俊與觀光處長丁健剛等人都到場與民同樂，品嚐超人氣餐車美食。

主辦單位還邀請曾參加大型歌唱選秀節目「聲林之王2」的金門子弟「呂評逵」在場演唱，他擅長木吉他彈奏，並用抒情、溫柔嗓音，傾訴每一段故事，此外還有MEMO樂團、Skaraoke及林鴻宇等音樂團體或個人輪番進行演出。

李誠智表示，金城鎮莒光湖畔擁有廣大草地空間，兒童喜愛的長頸鹿樂園。此回公所串聯「野餐」、「餐車」和「音樂」三大元素，面向鄉親及觀光客舉辦「Hope草地野餐音樂節」，引進台灣知名的特色餐車打造特色市集，除了延伸這股熱潮，優化場域運用外，更期盼可以發展為居民日常休閒樣態，成為金城鎮的常態化特色活動。

「Hope草地野餐音樂節」活動今天登場， 包括金城鎮長李誠智（左四）、金沙鎮長吳有家（左三）、金寧鄉長楊忠俊（左二）與觀光處長丁健剛（右三）等人都到場與民同樂，品嚐超人氣的餐車美食。記者蔡家蓁／攝影
「Hope草地野餐音樂節」活動今天登場， 包括金城鎮長李誠智（左四）、金沙鎮長吳有家（左三）、金寧鄉長楊忠俊（左二）與觀光處長丁健剛（右三）等人都到場與民同樂，品嚐超人氣的餐車美食。記者蔡家蓁／攝影
「Hope草地野餐音樂節」活動，吸引親子到場參加，一家人坐在草皮上品嚐美食，度過悠閒假日時光。記者蔡家蓁／攝影
「Hope草地野餐音樂節」活動，吸引親子到場參加，一家人坐在草皮上品嚐美食，度過悠閒假日時光。記者蔡家蓁／攝影
草地野餐音樂節現場還有金門縣林務所精心打造的吊床，小朋友爭相躺在上面，直說好舒服。記者蔡家蓁／攝影
草地野餐音樂節現場還有金門縣林務所精心打造的吊床，小朋友爭相躺在上面，直說好舒服。記者蔡家蓁／攝影

野餐 金門

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