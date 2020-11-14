金門辦草地野餐音樂節 超人氣餐車進駐民眾冒雨排隊

國外風行的餐車，金門也吃的到！金城鎮公所今起一連2天在金城鎮莒光湖畔大草原廣場舉辦「Hope草地野餐音樂節」活動，邀請多家網路上最夯的排隊人氣美食知名餐車開抵金門。儘管天公不作美，下起了小雨，但仍然澆熄不了民眾熱情，不少餐車前面都大排長龍，有人排隊就排了1個多小時，在吃到美食的那一剎那，都大呼太值得了！

草地野餐音樂節今、明兩天下午2時至晚間8時舉行，邀請來自台灣「CHOCOBear 巧克熊環島餐車」、「Lighthouse Food Truck 燈塔餐車」、「River&Truck披薩車」、「Devil&Angel-惡魔天使餐車」、「啤先生mr.pipi美式餐車」、「這好咖啡Zero coffee」，以及金門在地的「肥忠滿煎糕」等7組餐車，提供美食販售服務。

包括金城鎮長李誠智、金沙鎮長吳有家、金寧鄉長楊忠俊與觀光處長丁健剛等人都到場與民同樂，品嚐超人氣餐車美食。

主辦單位還邀請曾參加大型歌唱選秀節目「聲林之王2」的金門子弟「呂評逵」在場演唱，他擅長木吉他彈奏，並用抒情、溫柔嗓音，傾訴每一段故事，此外還有MEMO樂團、Skaraoke及林鴻宇等音樂團體或個人輪番進行演出。