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剪出喜氣與祝福 屏市宗聖公祠看客家剪紙藝術

中央社 / 屏東縣14日電
屏東市宗聖公祠14日起推出剪紙藝術展「翦囍」，開幕活動並安排貝里斯、宏都拉斯籍的男女學生穿起傳統禮服，呈現客家人喜花迎婚情境。 中央社
屏東市宗聖公祠14日起推出剪紙藝術展「翦囍」，開幕活動並安排貝里斯、宏都拉斯籍的男女學生穿起傳統禮服，呈現客家人喜花迎婚情境。 中央社

屏東縣政府為保存客家藝術的剪紙工藝，今天起至25日在屏東市宗聖公祠舉辦「翦囍」師生作品聯展，展出客家剪紙工藝培訓班師生的作品。

今天的開幕式邀請貝里斯和宏都拉斯籍的男女學生，穿著客家傳統結婚禮服，在客家八音迎婚演奏下，呈現客家人喜花迎婚的情境。

客家剪紙工藝師邱玉雲因熱愛客家剪紙，也為保存這幾乎快消失的工藝，多年來，教學不倦，她在開幕式中親自示範喜花剪紙並導覽，現場規劃喜花送福、喜花包袋絹印等手作體驗。

邱玉雲表示，剪紙是世代相傳的傳統工藝，早期客家人將對上蒼的崇敬、對大地的虔誠以及對祖先的緬懷等各種祈願與祝福剪在紙上，祈盼用紙的禪意隨風上達天聽。

縣府客家事務處表示，為保存這項客家傳統工藝，邀請邱玉雲辦理客家剪紙工藝進階培訓，並於14日至25日在屏東市的縣定古蹟宗聖公祠辦理「翦囍」師生作品聯展。

這次策展以「翦囍」客家傳統嫁娶習俗的剪紙藝術為主題，將宗聖公祠裝置成客家嫁娶場域，展開一場客家傳統美學的對話，策展方式以剪紙各式圖象意涵融於宗聖公祠廳堂、廊道與廂房空間。

縣府表示，現場以米箕圖、好圖、劍帶、四喜、雙喜、抓蝠、如意、喜花、窗花、爐花、新丁花圖等圖騰呈現避邪、祈求兒女子嗣、百年好合、祝福、健康、人丁興旺、福氣等意涵，在傳統古蹟建築中營造客家婚禮時對天地崇敬與祝福。

屏東縣政府 婚禮

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