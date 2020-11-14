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網美拍照打卡別錯過這裡！高雄後驛商圈燈傘夠亮眼

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市後驛商圈裝飾上千支傘與燈飾，今晚一點燈，整街絢麗。記者楊濡嘉／攝影
高雄市後驛商圈裝飾上千支傘與燈飾，今晚一點燈，整街絢麗。記者楊濡嘉／攝影

有「高雄五分埔」之稱的三民區後驛商圈，在主要街道掛上近2千把彩色傘，打造特色街景，並裝上造型藤燈及水母燈，高雄市長陳其邁、經濟部中小企業處長何晉滄及市議員、後驛商圈發展協進會幹部今晚共同點亮，「驛起傘耀」點燈儀式後，商圈更絢麗，陳其邁以手機自拍PO網，高雄市政府表示，有信心打造商圈成為約會秘境，盼帶動買氣，衝破疫情低迷。

陳其邁說，後驛商圈是南台灣最大成衣零售批發商圈，商品便宜擱大碗，是在地市民採購衣物的最好選擇；商圈發展協進會用心經營品牌特色，為夜晚的後驛天空增添浪漫氣息；今年底市府將辦大型商圈購物祭，保證讓民眾抽獎抽到手軟；也會協助商圈加強行銷，臉書、購物平台都不會放過。

後驛商圈發展協進會理事長伍英杰說，受疫情影響，大家都要自立自強；商圈的傘有1000多支，藤燈500盞，水母燈100盞，到明年4月，這些造景會在商圈供大家取景拍照，希望逛街拍照的民眾也多多消費，後驛商圈有很好的服飾讓大家選購；今年商圈加入吉祥物「時尚貓小姐」，象徵商圈服飾產品的時尚性和多樣性，歡迎大家到商圈一站購足。

要走遍全台269個商圈的何晉滄，很高興高雄後驛商圈營造出特色。陳其邁說，中小企業處補助高雄3000多萬元行銷商圈，感謝對商圈的關懷與幫助。

後驛商圈位在高雄火車站後站西面，九如路南面，以批發各式服飾為主，也有零售。

高雄市後驛商圈裝飾上千支傘與燈飾，今晚點燈，整街絢麗，高雄市長陳其邁（台上）立即拿起手機自拍要PO網。記者楊濡嘉／攝影
高雄市後驛商圈裝飾上千支傘與燈飾，今晚點燈，整街絢麗，高雄市長陳其邁（台上）立即拿起手機自拍要PO網。記者楊濡嘉／攝影

陳其邁 疫情

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