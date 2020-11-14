2020愛你愛你 林佳龍見證30對新人情定高雄大港橋

今年是2020年，諧音為愛你愛你，交通部航港局今天下午在高雄大港橋辦「大港啟航艇你幸福」遊艇暨集團婚禮推廣活動，交通部長林佳龍引領30對新人走過長99公尺的大港橋紅毯，期勉新人要「真愛久久、永浴愛河」。

高雄從「打狗」舊名改制滿一百年，航港局與高市府合辦遊艇集團婚禮，安排30對新人搭乘遊艇入港。林佳龍、高雄港務公司董事長李賢義等人在場迎接，新人們張掛紅燈籠、敲響七聲幸福鐘、敬喜茶等儀式，踏上大港橋上鋪好的紅毯，接受林佳龍證婚且交換誓詞與婚戒。

航港局指出，30對新人報名參加集團婚禮，其中3對是同性伴侶。泰國籍巴強財與屏東排灣族陳伃祺譜出異國戀，兩人愛情長跑8年獲得家人祝福，今天穿著原住民傳統服飾結婚，格外受矚目。陳伃祺說，兩人初次約會是在台中搭遊艇，所以特別選擇參加遊艇婚禮，欣賞另一半的貼心與勤勞，將帶著今天的感動邁向人生下個階段。