鐵馬族年度盛會 單車香格里拉樂騎金門

邁入第10年的「單車的香格里拉」活動以深度體驗金門豐富人文史蹟及生態之美為訴求，今天雖受疫情影響，但仍有600多名單車族共襄盛舉，一起樂騎鐵馬遊大小金門，盡興而歸。

金門國家公園自2011年辦理自行車生態樂騎活動，，管理處表示，每年11月來金門騎車，已成為單車界的年度盛事，活動一直以來秉持的精神就是漫遊樂騎，不競速不計時，讓參與者悠遊於金門美好的自然環境中，深度體驗金門豐富的人文史蹟及生態之美。

管理處表示，今年參與的車友以本地民眾居多，有315人；台灣車友271人，另有歐洲2人、馬來西亞僑生12人，其中更有多數車友已連續多年參加，足見「單車的香格里拉」在單車界已深具口碑。

今天金門氣溫涼爽，適合騎乘自行車，車友身穿背後寫有「水獺出沒請小心」圖樣的車衣騎乘，特別吸睛，也彰顯金門生態保育有成。活動路線分A、B兩線，由中山林金門國家公園自行車故事館出發，A線環繞大金門一圈80公里，B線騎到水頭聚落前十字路口右轉到水頭碼頭候船跨海騎行烈嶼島，再返回起點，共100公里。

金門國家公園管理處副處長鄭瑞昌表示，沿途充滿金門風情，有公路花園、閩南建築、高粱田軍事史蹟、美麗海岸線等，目的就是希望大家放慢速度，用心騎乘，並感受金門無可取代的美。

車友完騎抵達終點，除獲得完騎紀念牌、完騎證書外，還可參加現場摸彩，更有熱騰騰的現煮金門手工麵線，補充體力。車友同時享受到金門的風景和美食，大家相約明年再見。