馬祖據點藝術採集 探索戰地與生活美學

拉近島嶼居民與戰地據點美學的距離，連江縣文化處今天舉行「戰地地景採集工作坊」活動，帶領居民共感地景創作，採集戰地據點的植物、物件，進行地景創作，探索藝術能量。

連江縣文化處邀請藝術家陳宣誠帶領共感地景創作，參與者從南竿53據點起步，繪製個人藝術地圖，透過地圖創作與空間、生態環境產生連結，共享島嶼藝術發展的可能性，探索身體和地景、建築生成的關係。

陳宣誠依據53據點空間地形，從軍事生活區、射口、坑道等不同建築空間，規劃藝術採集的互動設計，讓空間和生命做連結。如在戰備道上採集植物與繪製紋理，理解地方水質、生態環境；軍人的生活區域創造空間意義的物件；射口與防禦網的地方，則利用鐵絲創作對砲擊缺口跟射擊火網的想像。

陳宣誠表示，共感地景創作是為了讓居民從中找到美學的起點，並且透過藝術創作重新認識空間，希望透過工作坊的體驗，讓每個人都可以加入美學創造跟環境改變，找到馬祖的價值，再進行藝術轉譯。

執行單位好多樣文化工作室表示，從馬祖遺留下來的戰地遺產，將變身為藝術創作，希望是累積與轉譯的過程，而非取代的過程，藉由參與讓大家了解藝術不是很遠的事情，生活在島上的人可共同體驗創作，未來馬祖的國際藝術島也可以成為居民的藝術季，而非只是藝術家的藝術季。