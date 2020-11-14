快訊

拜登勝出對陸政策將「撥亂反正」？ 美媒：空想

淡水私大傳墜樓 男大生卡一樓木棧道骨折送醫

馬祖據點藝術採集 探索戰地與生活美學

中央社 / 記者邱筠連江縣14日電
連江縣政府文化處14日舉行「戰地地景採集工作坊」活動，依據南竿53據點空間地形，規劃藝術採集的互動設計，由藝術家帶領參與者繪製地圖。 中央社
連江縣政府文化處14日舉行「戰地地景採集工作坊」活動，依據南竿53據點空間地形，規劃藝術採集的互動設計，由藝術家帶領參與者繪製地圖。 中央社

拉近島嶼居民與戰地據點美學的距離，連江縣文化處今天舉行「戰地地景採集工作坊」活動，帶領居民共感地景創作，採集戰地據點的植物、物件，進行地景創作，探索藝術能量。

連江縣文化處邀請藝術家陳宣誠帶領共感地景創作，參與者從南竿53據點起步，繪製個人藝術地圖，透過地圖創作與空間、生態環境產生連結，共享島嶼藝術發展的可能性，探索身體和地景、建築生成的關係。

陳宣誠依據53據點空間地形，從軍事生活區、射口、坑道等不同建築空間，規劃藝術採集的互動設計，讓空間和生命做連結。如在戰備道上採集植物與繪製紋理，理解地方水質、生態環境；軍人的生活區域創造空間意義的物件；射口與防禦網的地方，則利用鐵絲創作對砲擊缺口跟射擊火網的想像。

陳宣誠表示，共感地景創作是為了讓居民從中找到美學的起點，並且透過藝術創作重新認識空間，希望透過工作坊的體驗，讓每個人都可以加入美學創造跟環境改變，找到馬祖的價值，再進行藝術轉譯。

執行單位好多樣文化工作室表示，從馬祖遺留下來的戰地遺產，將變身為藝術創作，希望是累積與轉譯的過程，而非取代的過程，藉由參與讓大家了解藝術不是很遠的事情，生活在島上的人可共同體驗創作，未來馬祖的國際藝術島也可以成為居民的藝術季，而非只是藝術家的藝術季。

馬祖 建築

延伸閱讀

兩廳院廣場吃辦桌？ 台味歌舞戲「十二碗菜歌」免費上演

拍「國際橋牌社2」用生命在演 趙正平怒喊：加錢啦！

高雄旗津海岸1920米藝術道 公共藝術白天晚上都搶眼

馬祖梅石演藝廳工程動土 象徵地方藝文起飛

相關新聞

直搗屏東縣議員土置場 陳椒華質疑假再利用真廢棄

時代力量立委陳椒華近日質疑屏東縣議員劉淼松經營的鍇霖公司，收受有害事業廢棄物玻璃纖維樹脂粉，而非縣環保局所稱的玻璃砂產品...

美濃白玉蘿蔔開拔 植物醫師「義診」解決疑難雜症

「2020美濃白玉蘿蔔與好豆季」今天開幕，拔蘿蔔遊客絡繹不絕，活動會場安排陣容浩大的綠色資材展，各式大型農機公開展示，更...

今脊髓損傷者全國運動大會開幕 400名選手參賽

屏東縣政府及社團法人屏東縣脊髓損傷協會共同合辦的「第20屆脊髓損傷者全國運動大會」於今天上午在屏東仁愛國小舉行開幕典禮，...

台南這項PK高雄略勝一籌？虱目魚被推薦當「市魚」

日前各縣市掀起肉燥飯炫風，台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁還因此決定辦爭霸賽，不過，台南市漁民權益促進會指出，虱目魚在台灣...

警方針對萬丹易肇事路口會勘 研擬改善交通工程

根據107年至109年交通事故統計資料分析，萬丹鄉共有四處肇事路口，其中以違反號誌、速度、轉彎與直行碰撞案件居多。因此，...

老菜新吃 高雄這家餐廳燒鴨宴得3天前預訂

瞄準尾牙等宴會市場，獲全台經典特色台菜餐廳殊榮的「老新台菜」九如創始店，推出限定「干邑火焰櫻桃燒鴨宴」，嚴選櫻桃鴨低溫烘...

車城四重溪泡湯賞夜美景 擲聖杯送土地公招財金幣

屏東車城四重溪溫泉觀光季上周展開，在熱呼呼的「美人湯」、溫泉公園入夜後浪漫璀璨的桃紅燈海和旋轉木馬外，縣府勞動暨青年發展...

金門爺奶集訓 重現國慶閱兵

金門縣政府發出「2020金門老兵召集令」，不少老兵帶家人重返金門，金門縣國慶閱兵自衛隊促進會號召昔日隊員參與遊行，重現國...

佳冬歷史建築 蕭屋洋樓下月修繕

屏東縣佳冬鄉六根村古蹟、古厝多，其中具86年歷史的蕭屋洋樓，融合西洋古典與日式和風建築風格，在佳冬聚落群中獨樹一格，去年...

農會總幹事候聘 王金平前秘書登記

農會總幹事候聘登記昨截止，立法院前院長王金平前秘書蘇莚修挑戰高市湖內農會總幹事曾國順，林園與六龜現任總幹事退休，改推兒女...

高市60替代役男 救護演訓

高雄市「109年替代役備役役男演訓召集」昨在高雄市婦幼青少年活動中心舉行，60名替代役男接受心肺復甦術、自動體外心臟電擊...

高市中區資收廠 5年內停燒垃圾

高雄市中區資源回收廠87年運轉至今近22年，周邊三民、仁武、鳥松等區居民多次要求除役，未獲市府具體回應，高雄市長陳其邁昨...

熱門新聞

邀雲林「誠信碗粿」父女赴沙鹿擺攤 顏清標霸氣送50條蘿蔔粿

呼籲65歲抹去退休觀念 柯文哲：國家不可能養你20年

顏清標邀「誠信碗粿」父女沙鹿擺攤 800個不到2小時搶光

新社花海、台中國際花毯節登場 周邊交通管制至12月6日

注意！彰化縣10大肇事熱點 今年逾200多人車禍受傷

淡海輕軌藍海線明通車 有吃有玩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。