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直搗屏東縣議員土置場 陳椒華質疑假再利用真廢棄

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
時代力量立委陳椒華（右）今天會同相關單位到屏東縣枋寮鄉鍇霖土置場會勘，鍇霖大門深鎖，陳等人繞道採集邊坡2袋破損的太空包內物質，快篩均發現重金屬超標，要求重啟調查。記者潘欣中／攝影
時代力量立委陳椒華（右）今天會同相關單位到屏東縣枋寮鄉鍇霖土置場會勘，鍇霖大門深鎖，陳等人繞道採集邊坡2袋破損的太空包內物質，快篩均發現重金屬超標，要求重啟調查。記者潘欣中／攝影

時代力量立委陳椒華近日質疑屏東縣議員劉淼松經營的鍇霖公司，收受有害事業廢棄物玻璃纖維樹脂粉，而非縣環保局所稱的玻璃砂產品，今天到現場會勘，鍇霖大門深鎖，陳等人繞道採集邊坡2袋破損的太空包內物質，快篩均發現重金屬超標，質疑縣府縱容要求重啟調查；縣府回應，案經環保與檢方調查，結果顯示是合法產品而非事業廢棄物，不是民間單位片面認定，檢方如有需要，會配合調查。

陳椒華今天會同找環保署、工業局和環團到屏東縣議員劉淼松經營的枋寮鄉鍇霖公司現勘，但大門深鎖，環保署南區稽查大隊表示規避稽查會開單告發；劉等人繞道側方邊坡看到部分太空包破損，台南社大使用XRF快速檢測微黃土粉，發現超過八大重金屬限量標準，還測到其他稀有重金屬，也由環保署採樣帶回；學者黃煥彰表示，這非單純的玻璃纖維樹脂粉，是玻璃纖維、塑膠樹脂加金屬的高科技電子有害事業廢棄物。

經濟部工業局永續組副組長陳良棟表示，玻璃纖維樹脂粉並非再利用產品，且超過TCLP（有害事業廢棄物定標準）有害不能再利用，該案是委託環保機構處理的，是否登記為產品要由環保單位說明；環保署廢管處科長顏瑞錫表示，產品和廢棄物各有檢測規範，該案是廠商向桃園市環保局申請為處理後資源化產品獲許可，應以產品標準來檢視。

黃煥彰質疑：「產品怎麼可以比有害事業廢棄物更毒？」陳椒華也質問：「地方自訂比有害事業廢棄物認定標準更寬鬆的標準，中央有同意？ 她強調，鍇霖收受的玻璃纖維樹脂粉經TCLP檢測銅含量超標，應判定為有害事業廢棄物，怎可視為再利用產品，豈能假藉資源化產品名義收受，工業局也指電子廢棄物不該出現在這裡。

陳椒華說，事業廢棄物再利用本是好事，為循環經濟重要的一環，但不肖業者假再利用真廢棄，或亂竄亂填，原因之一就是地方環保局縱容，且執法不力，又常因罪嫌不足而不起訴，形同鼓勵犯罪，籲請環檢調加強查緝，嚴審重罰，另將提案修廢清法，補管理漏洞，並加重罰鍰。

屏東縣環保局說，該案經聯合行政稽查，屏東地檢署偵辦認定是收受合法的玻璃纖維粉絲資源化產品，予不起訴處分；縣府不容許有害事業廢棄物非法處理棄置行為，將會同環保主管機關及目的事業主管機關追蹤管制。

時代力量立委陳椒華（右）今天會同相關單位到屏東縣枋寮鄉鍇霖土置場會勘，鍇霖大門深鎖，陳等人繞道採集邊坡2袋破損的太空包內物質，快篩均發現重金屬超標，要求重啟調查。記者潘欣中／攝影
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時代力量立委陳椒華（右）今天會同相關單位到屏東縣枋寮鄉鍇霖土置場會勘，鍇霖大門深鎖，陳等人繞道採集邊坡2袋破損的太空包內物質，快篩均發現重金屬超標，要求重啟調查。記者潘欣中／攝影

廢棄物 屏東縣 環保署

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