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美濃白玉蘿蔔開拔 植物醫師「義診」解決疑難雜症

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
從沒拔過蘿蔔的小妹妹開心拔蘿蔔，開心說「很好玩」。記者徐白櫻／攝影
從沒拔過蘿蔔的小妹妹開心拔蘿蔔，開心說「很好玩」。記者徐白櫻／攝影

「2020美濃白玉蘿蔔與好豆季」今天開幕，拔蘿蔔遊客絡繹不絕，活動會場安排陣容浩大的綠色資材展，各式大型農機公開展示，更有植物醫師進駐看診，現場替農民解決疑難雜症。市府農業局指出，白玉蘿蔔、紅豆、敏豆、橙蜜番茄等作物替美濃創造的農業年產值超過10億元，高市農業朝六級化產業邁進。

美濃區農會今明兩天在客家文物館舉辦開幕活動，即日起至下個月底都是蘿蔔、毛豆產季。今早文化部長李永得、高雄市副市長羅達生、立委邱議瑩等人到場慶賀豐收季節到來。開幕式後，高市農會理事長蕭漢俊、美濃農會總幹事鍾清輝帶領多名農會總幹事下田拔蘿蔔。

李永得表示，白玉蘿蔔季在農業創新與產值提升上有很大貢獻，尤其推動認股制度效益極佳，拔蘿蔔帶動的餐飲與住宿商機延續一至二個月，對在地的經濟產值有很大幫助。

美濃蘿蔔、毛豆種植面積超過200公頃，不少農友採用「股東制」，事前預約認購，今天一早許多遊客到事前認股的蘿蔔田採蘿蔔，也有人到場才向農田主人購買塑膠袋，每袋150元，任由遊客裝滿為止。

為讓遊客採完蘿蔔還有市集可逛，美濃農會安排小農市集，銷售醃蘿蔔、番茄等新鮮農特產品，另有綠色資材展、植物醫師宋昭鴻進駐「義診」，可根據照片替農民解答疑惑，提供用藥與防治建議。

白玉蘿蔔股東會邁入第十年，高市農業局指出，美濃農業導入休閒體驗，農業活動可讓遊客、農民互動，多項作物總產值超過10億。

美濃白玉蘿蔔開拔，今明兩天還有安排植物醫師前往客家文物館會場提供免費諮詢。記者徐白櫻／攝影
美濃白玉蘿蔔開拔，今明兩天還有安排植物醫師前往客家文物館會場提供免費諮詢。記者徐白櫻／攝影
「2020美濃白玉蘿蔔與好豆季」今天開幕，拔蘿蔔遊客絡繹不絕。記者徐白櫻／攝影
「2020美濃白玉蘿蔔與好豆季」今天開幕，拔蘿蔔遊客絡繹不絕。記者徐白櫻／攝影
蘿蔔節活動也是農具資材展亮相的好時機，各式農機進駐展示。記者徐白櫻／攝影
蘿蔔節活動也是農具資材展亮相的好時機，各式農機進駐展示。記者徐白櫻／攝影
高市各地農會幹部一起下田採蘿蔔。圖／高市農業局提供
高市各地農會幹部一起下田採蘿蔔。圖／高市農業局提供
高市農會理事長蕭漢俊（右）、美濃農會總幹事鍾清輝（中）帶領多名農會總幹事下田拔蘿蔔。記者徐白櫻／攝影
高市農會理事長蕭漢俊（右）、美濃農會總幹事鍾清輝（中）帶領多名農會總幹事下田拔蘿蔔。記者徐白櫻／攝影

美濃 農民 李永得

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